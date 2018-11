En Consulta, Ciudadanos Respaldan la Construcción del “Tren Maya”

*Participaron Menos que en el Proceso Pasado.

Ciudad de México; 26 de Noviembre.- Un promedio de 90% de ciudadanos que participaron en la consulta ciudadana del fin de semana, respaldaron los 10 programas prioritarios del próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al dar los resultados de la consulta, el presidente de la fundación Rosenblueth, Enrique Calderón, detalló que con el 94% de las casillas computadas se registró una participación de 946 mil 81 mexicanos.

Para el caso del Tren Maya, un 89.9% votó a favor de la construcción de ese proyecto, mientras que el 6.6% respondió que no y 3.6% fueron anulados.

En caso del proyecto del Istmo de Tehuantepec, 90.3%, respondió que sí; 5.8%, no y 3.9% anulados.

Para la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, 91.6%, sí; 4.6%, no y 3.8%, anulados.

Para la pregunta sobre la plantación de árboles frutales, 94.7%, sí; 1.7%, no y 3.6% anuladas.

Aumentar al doble la pensión a adultos mayores, los ciudadanos respondieron 93.3%, sí y 3.2%, no.

Para las becas a jóvenes, 91.1%, sí; 5.2%, no y 3.7% anuladas.

Sobre la pregunta desde becas a estudiantes de nivel medio superior, el 90.1%, respondió que sí; 6.0%, no y 3.7% anuladas.

Para las pensiones a discapacitados, 92.9%, sí; 3.4%, no y 3.7% anuladas.

Sobre garantizar atención médica y medicinas gratuita, 95.1%, sí; 1.6%, no y 3.3% anulado.

En cuanto a la cobertura gratuita de Internet 91.6%, sí; 4.4%, no y 3.9% anuladas.

La consulta ciudadana costó 2.4 millones de Pesos, se imprimieron dos millones de boletas y fue financiada por Senadores de Morena. Sun