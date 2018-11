Trabajadores del COBACH en Paro; Exigen Investigar Fraude Millonario

*Desaparecen Prestaciones de Docentes.

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre – Trabajadores, docentes y personal administrativo del Colegio de bachilleres de Chiapas decidieron suspender las clases desde la tarde de este martes, luego de que en las últimas horas se ha agravado el problema de un supuesto fraude millonario de los falsos “jubilados”.

De acuerdo a la versión de maestros del Cobach 08, con sede en Tapachula, para este miércoles se tiene contemplado realizar una asamblea general, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la que se analizará la propuesta de llevar la suspensión de las actividades de forma indefinida.

Esta postura, según dijeron, sería en tanto no se aclare la situación y se castigue a los responsables de lo que podría ser el fraude más grande en la historia de esa institución educativa del Estado.

Por lo pronto, señalaron que la suspensión de clases de manera provisional mientras se toman los resolutivos de la asamblea, se dio en todos los planteles del Cobach en el Estado.

Por la noche, los maestros empezaron a salir de Tapachula con rumbo a la capital chiapaneca para participar en la reunión en la que estarán, además, los directivos sindicales.

En términos generales, el problema detectado recientemente es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó a requerir el pago de supuestos adeudos de impuestos a personal del Cobach, incluyendo a docentes, quienes hasta ese momento creían que estaban al corriente sobre sus situaciones fiscales.

Al presentarse a reclamar el supuesto error de la dependencia recaudadora, encontraron que en teoría ya fueron jubilados con anticipación y cobrado sus pagos derivados de todos los años de servicio, cuando en realidad siguen en laborando de manera normal y apareciendo en nómina, sin alteración a sus sueldos o salarios.

Es decir, alguien ya cobró esos recursos que, se cree, pudieran ascender a más de dos mil millones de Pesos, a través de la intervención de una empresa outsourcing en la que, forzosamente, tienen que haber involucrados de alto nivel.

Por ello, algunos de los trabajadores que pretendían realmente jubilarse, tuvieron que detener su proceso administrativo porque, al asistir a verificar su situación ante Hacienda, han descubierto que ya alguien hizo ese protocolo, cobró o se desapareció el dinero.

Al principio se trató de decir que “un pequeño error de dedo” había afectado a una persona, pero han empezado salir todos los casos.

Una lista de los “jubilados”, encabezados por Erasmo López Velázquez, Sainar Cruz Montero, Adalid Padilla González, Belisario Laparra Tercero, entre otros, ya presentaron su denuncia ante el Auditor Superior del Estado de Chiapas, Alejandro Culebro Galván, según el expediente 010247.

Ahí le solicitan su inmediata intervención “por considerar este acto un fraude a los trabajadores del Cobach, que suponemos se verá reflejado al momento de la jubilación, teniendo como argumento el testimonio emitido por el SAT”.

Exigen, además, claridad en torno a esa situación, “porque es el ahorro que como trabajadores hemos realizado”.

Como parte de sus pruebas, anexaron comprobantes electrónicos emitidos por el Servicio de Administración y de los talones de cheques.

Días después de esa valiente actitud de los perjudicados, el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH), tuvo que emitir el oficio 010539, en donde también le solicitan lo mismo al Auditor Superior en la entidad.

En la misiva señalan que se trata de una denuncia “a los funcionarios o ex funcionarios de los administración del Cobach, por la malversación y desvíos de recursos públicos”.

Para ello citaron que el personal trató realizar su declaración anual en la plataforma del SAT, pero, al momento de la captura de los ingresos y deducciones del Ejercicio 2017, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), no pudieron hacerlo.

Al investigar sobre lo que estaba ocurriendo, descubrieron que había una discrepancia por concepto de ingresos exentos por jubilación en parcialidades.

Incluso la dependencia federal les habría confirmado que esos ingresos fueron reportados por la base patronal del Colegio, como un pago que se les había hecho a los beneficiarios, aunque estos señalan que es falso.

“Se presume que los funcionarios que estuvieron en funciones en el Ejercicio 2017, en la administración del Cobach, reportaron como erogado dicho concepto proveniente del erario público estatal, sin haberse depositado a las cuentas de los diferentes trabajadores”, señala el sindicato.

Además, que tienen “el temor fundado que el SAT nos sancione por el incumplimiento de la declaración anual, estando en completo estado de indefensión, pues no recibimos el recurso que el Cobach reportó como pagados”. ELORBE / Ildefonso Ochoa Argüello