Llegó la Hora de Hacerle Justicia Ambiental a Chiapas: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, dijo que ha llegado la hora de hacerle justicia ambiental a Chiapas, de proteger sus bosques, selvas y suelos forestales, para que las nuevas generaciones disfruten de la biodiversidad y porque éstos contribuyen de manera esencial a mitigar el cambio climático, a la producción agrícola y a la seguridad alimentaria de las y los chiapanecos..

Rutilio Escandón afirmó que las y los chiapanecos debemos de tener no sólo la obligación jurídica sino también la obligación moral de cuidar el medio ambiente, por lo que su gobierno promoverá estrategias de conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

Expuso que desde el principio de su administración, personalmente impulsará un plan de sustentabilidad ambiental que empate con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para cuidar el agua, los bosques, las selvas y la biodiversidad, y haya gestión y justicia en materia ambiental, ordenamiento ecológico, investigación científica, educación y cultura ambiental.

En ese sentido, recalcó que con el apoyo del Gobierno Federal, que encabezará a partir de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, su administración promoverá en todo el Estado la restauración de 200 mil hectáreas de bosques y selvas, con árboles locales, así como frutales y maderables, lo cual generará más de 80 mil empleos directos.

Añadió que este magno proyecto también incentivará la economía de autoconsumo en las comunidades, porque impulsará las actividades productivas de manera decidida, ya que colocará al campo como una prioridad en su plan de gobierno, lo que causará que haya más circulante en Chiapas.

Afirmó que la meta es que las selvas y los bosques de Chiapas recuperen su grandeza y lograr que el campo se convierta en la principal fábrica de empleos y alimentos para las familias de todas las regiones, muchas de las cuales viven en pobreza.

Planteó que el nuevo Gobierno Estatal cuidará del medio ambiente para que no se degrade el territorio, porque eso se revierte, independientemente de que sea una irracionalidad no cuidar la naturaleza, económicamente afecta a todos, a mediano y largo plazo.

“Vamos de nuevo a replantar árboles, ya sabemos que esa es la vocación de Chiapas, el Estado más bello de la República, como dice nuestro Presidente Electo. Entonces cumplamos con nuestra vocación, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que dejarles un medio ambiente sano y limpio a nuestros hijos y a nuestros nietos, que también ellos puedan disfrutar de estas bellezas”, puntualizó el Gobernador Electo. Boletín Oficial