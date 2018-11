Se Despide Peña Nieto de los Mexicanos; 69.2% de la Población Desaprobó su Mandato

*EL TEMA PEOR VALORADO POR LOS ENCUESTADOS FUE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, YA QUE 86.2% DE LOS CIUDADANOS CONSULTADOS, DESAPRUEBA EL MANEJO QUE EL PRESIDENTE DIO AL ASUNTO Y SÓLO 6.4% SE MANIFESTÓ EN SENTIDO CONTRARIO.

Ciudad de México.- Antes de viajar a Argentina, donde participará en la cumbre de líderes del G-20 y de paso suscribirá el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto difundió un mensaje videograbado como parte del cierre de su sexenio que termina este sábado, cuando entregue la banda presidencial a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.

En el video de tres minutos de duración, el mandatario saliente aseguró que gobernó convencido de que en el país no hay lugar para imposiciones y pensando siempre en las generaciones del mañana.

“En una sociedad diversa, plural y democrática como la nuestra, es legítimo proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines que todos compartimos. Debemos hacerlo siempre en unidad. La diversidad no debe significar división, la unidad no implica uniformidad, por eso busqué avanzar sin dividir, avanzar sin imponer y transformar sin destruir”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que durante su administración trabajó para mantener la estabilidad económica y para impulsar la modernización del país, así como para impulsar la libertad de expresión.

“Privilegié siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Respeté en todo momento, la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir, convencido de que en México no hay lugar para imposiciones y menos para visiones únicas”, dijo. APRO

LAS ENCUESTAS

México.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, termina su mandato con la desaprobación de cuatro de cada cinco mexicanos, quienes además califican negativamente su desempeño al frente del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por EL UNIVERSAL.

De los entrevistados, 20.5% valoran positivamente el desempeño de Peña Nieto como presidente de la República, mientras que siete de cada 10, 69.2%, lo desaprueban algo o totalmente.

La percepción negativa se incrementó casi tres puntos porcentuales respecto a la medición que se realizó en agosto, cuando fue de 66.8%.

En cuanto a la calificación que otorgan a Peña Nieto en una escala del uno al 10, el promedio en noviembre es de 4.1, ligeramente peor al registrado en agosto, que fue de 4.4.

Ante la pregunta sobre cuál consideran que fue el mayor logro de la administración federal saliente, casi la mitad de los encuestados dice que ninguno, dado que 46.2% así lo considera.

En segundo lugar, con un porcentaje menor, 7.3% dice que fue la aprobación del tratado comercial firmado por México, Estados Unidos y Canadá; 6.9% asegura que fue el acceso a la salud y el ataque a la pobreza.

En sentido contrario, cuando se preguntó sobre el mayor error del gobierno de Enrique Peña Nieto, una cuarta parte, 24.5%, coincidió en que fue la corrupción; 16.2% dijo que la economía del país; 13.4% se refiere a la falta de combate a la delincuencia, y 7.5% señaló a las reformas estructurales.

Sobre la forma en que consideran los entrevistados que Peña Nieto está manejando las distintas problemáticas del país, la percepción generalizada es negativa.

El rubro de acceso a la salud, que fue el mejor valorado, únicamente alcanzó 24.9% de aprobación, frente a 59% en sentido contrario.

La relación con Estados Unidos tuvo una aprobación de 17.4% frente a 61.8% de negativos, mientras que las reformas estructurales alcanzaron 14.1% de impactos positivos frente a 67.2% de negativos.

El tema peor valorado por los encuestados fue el combate a la corrupción, ya que 86.2% de los ciudadanos consultados desaprueba el manejo que el presidente Peña Nieto dio al asunto y sólo 6.4% se manifestó en sentido contrario. SUN