Toman Alcaldía de Huehuetán Exigen un Consejo Municipal

*Autoridades No Resuelven Nada: Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 29 de noviembre. – Cientos de personas decidieron en la tarde de este jueves tomar las instalaciones de la alcaldía de Huehuetán, para exigir al Congreso del Estado desaparezca al Ayuntamiento y nombre un Consejo Municipal, por la incapacidad de las actuales autoridades para atender los problemas comunitarios.

Hastiados de promesas, así como de la supuesta soberbia y prepotencia de los nuevos servidores públicos, y la falta de atención y resultados a los problemas prioritarios, los pobladores convocaron a una reunión urgente en el mismo centro de la cabecera municipal.

En el acto expusieron una larga lista de los yerros que aseguran han cometido los integrantes del actual Ayuntamiento, sobre todo en materia de inseguridad, obras, deficiencia en los servicios públicos, falta de gestión de la alcaldesa, Victoria Aurelia Guzmán Reyes, entre otros.

Expresaron además que habían creído en las promesas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que encabeza esa administración, pero que se equivocaron rotundamente.

Dejaron en claro que no se trata de algún movimiento partidista sino, más bien, “el resultado de los pésimos resultados de una fallida administración”.

Luego de la participación de varios representantes populares, decidieron al final tomar las oficinas de la Presidencia Municipal y colocar cadenas con candados en los accesos.

Se cree que para ese entonces ya no había personas laborando en su interior, aunque no ha sido confirmado.

Al cierre de la edición, dijeron que mantendrían esa postura en tanto el Congreso estatal no atienda su solicitud. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello