Encabeza Velasco Reunión de Trabajo Entre Gobernadores de México y EUA

Ciudad de México.- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Manuel Velasco Coello y el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos (NGA por sus siglas en inglés), Steve Bullock, encabezaron un encuentro entre ambos organismos, con el objetivo de trazar rutas de trabajo para potenciar los beneficios del nuevo Tratado Comercial T-MEC.

Desde las oficinas del World Trade Center en la Ciudad de México, el también gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, consideró de suma importancia esta reunión que representa la voluntad de estrechar lazos bilaterales para construir acuerdos que permitan a los dos países crear flujos comerciales.

“México y Estados Unidos se vinculan más que por una frontera geográfica, por nuestro intercambio cultural, social y comercial. Hoy en Estados Unidos encontramos a nuestros principales aliados y socios comerciales, tenemos una relación comprometida y juntos hemos logrado grandes beneficios bilaterales que ascienden a más de 520 mil millones de dólares tan solo el año pasado. Las relaciones de colaboración que aquí construyamos, serán una ancla y un legado de nuestros países para seguir avanzando en nuestras relaciones”, señaló.

El Presidente de la Conago resaltó que el Tratado de Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se dio en la Cumbre del G-20 de Buenos Aires, Argentina, será piedra angular para una transformación económica porque fortalecerá el comercio de exportación y mejorará la competitividad regional de América del Norte.

En este sentido, manifestó que hace dos años en México se inició la instalación de las nuevas Zonas Económicas Especiales, donde se ofrece un entorno de negocios excepcional para atraer inversiones y generar empleos de calidad a partir de incentivos, facilidades y el desarrollo de infraestructura.

Asimismo, resaltó las construcciones del nuevo Tren Maya, que será la punta de desarrollo de los Estados del Sureste de la República; así como la del tren que unirá los océanos Pacífico y Atlántico e impulsará el desarrollo del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, que revitalizará al sector energético nacional.

En este marco, el gobernador electo de California, Gavin Newsom y el Gobernador de Chiapas coincidieron en la necesidad de tener fronteras al norte y sur de ambos países, donde prevalezca la política de absoluto respeto a los derechos humanos de migrantes.

“Apoyamos la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ante el reto de la migración, se ataquen las causas. Debemos de seguir impulsando programas de desarrollo conjunto junto con Canadá y los Estados Unidos, para que la migración sea una opción y no una necesidad, junto con el aprovechamiento de las fortalezas de nuestras regiones”, apuntó Velasco.

Finalmente, el Presidente de la Conago consideró un honor trabajar a favor del desarrollo de ambas naciones, “tendrán siempre un espacio de amistad, plural y abierto al diálogo y las propuestas. Siempre existirá una gran disposición para participar activamente en la implementación y funcionamiento de las nuevas etapas de nuestros Estados y de nuestros países”.

En su participación, Rolando García, director ejecutivo de la Conago informó sobre las operaciones que han tenido con la NGA desde el año 2012, enumerando los logros que se han concretado, al tiempo de enfatizar el compromiso de la Conago para seguir trabajando bajo esta dinámica a favor de las dos naciones.

A esta reunión asistieron también Cyrus Habib, vicegobernador de Washington; John Creamer, representante de la Embajada de Estados Unidos de América y Scott Pattison, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores de EUA.

Además, los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Hidalgo, Omar Fayad; de Tabasco, Arturo Núñez y de Baja California, Francisco Vega; así como representantes de las delegaciones de American Chamber México, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de US Chamber of Commerce, entre otros. ICOSO