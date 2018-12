México, Estados Unidos y Canadá Firman Acuerdo Comercial T-MEC

* LUEGO DE 13 MESES DE NEGOCIACIONES, EL PRESIDENTE PEÑA NIETO, EL MANDATARIO ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP Y EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE JUSTIN TRUDEAU, SIGANRON EL NUEVO TRATADO COMERCIAL, QUE RENUEVA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE.

Argentina; 30 de noviembre de 2018.- Sin resolver la imposición de aranceles al acero y al aluminio, del 25 y 10 por ciento respectivamente, México, Estados Unidos y Canadá firmaron en Buenos Aires, Argentina, el acuerdo comercial que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el mandatario estadunidense Donald Trump, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, fueron los encargados de atestiguar la firma del pacto luego de 13 meses de negociación.

En sus último día de mandato, Peña Nieto indicó en un discurso previo a estampar su firma que el TMEC renueva la integración de América del Norte.

Agregó que los tratados no pueden estar estáticos, pues tienen que avanzar con los cambios en la economía, por ello comentó que el nuevo T-MEC se revisará según la cláusula Sunrise.

Agregó que al menos la tercera parte del acuerdo no estaba previsto en el TLCAN, que aún seguirá vigente, pues el T-MEC podría entrar en vigor después del primer semestre de 2019 o hasta 2020, ya que tiene que ser ratificado por los Congresos.

Por su parte, Trump destaco que el TMEC es el más moderno en la historia de Estados Unidos, pues apoyará a los salarios y empleos, además de dar acceso a mercados de México y Canadá.

Insistió en que el nuevo tratado promoverá mejores salarios sobre todo en el sector automotriz, porque la nueva regla de origen indica que el 50 por ciento del contenido regional debe ser fabricado en Estados Unidos o Canadá, donde los salarios son mayores a 16 dólares la hora.

También indicó que cambiará la forma de comercio en toda América del Norte.

Trudeau resaltó que la estabilidad de millones de trabajadores de clase media de su país es una prioridad, por lo que de no haber llegado al T-MEC hubiera sido más dañino para ellos.

Agregó que el 70 por ciento de exportaciones que hace Canadá ahora están aseguradas, aunque indicó que aún falta mucho por hacer para mantener la resiliencia de la economía de la región de América del Norte. AGENCIAS