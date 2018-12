Terremoto de 7.0 Grados Richter Sacude Alaska

Anchorage, Alaska; 30 de Noviembre.- Dos terremotos consecutivos, de 7,0 y 5,8 grados, sacudieron construcciones y deformaron carreteras el viernes la ciudad de Anchorage, provocando que la gente huyera de sus oficinas o se escondiera debajo de los escritorios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro del primer terremoto, que fue el más poderoso, se ubicó a unos 12 kilómetros (7 millas) al norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

Se podían ver grietas en un edificio de dos pisos en el centro de Anchorage. No estaba claro si había heridos.

Las fotografías publicadas en las redes sociales mostraron daños que incluían el derrumbe de las placas del techo de una escuela secundaria de Anchorage y la deformación de algunos caminos. Una imagen mostraba un coche varado en una isla de pavimento, rodeado de grietas cavernosas donde el terremoto partió la carretera.

EU Cancela Alerta de Tsunami en Alaska.

Estados Unidos canceló la alerta que había lanzado de un posible tsunami en Alaska, tras un sismo en la zona de magnitud 7.

Así lo informó en un tuit, en el que señaló que no se ha observado ningún tsunami.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay víctimas por el terremoto.

El Servicio Geológico emitió una advertencia por un sismo a 13 kilómetros de la ciudad de Anchorage, la mayor de Alaska y con 300.000 habitantes, a las 17.28 hora GMT.

Medios locales indicaron que el seísmo causó destrozos en edificios de la localidad.

En vídeos de testigos recogidos por televisoras pueden observarse los efectos en comercios locales, supermercados y cafeterías donde bebidas, comida y otros productos terminan cayendo al suelo por los temblores mientras se tambalean las lámparas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos apuntó que evacuó la torre de control del aeropuerto internacional Ted Stevens de Anchorage.

Los vuelos que se dirigían a este aeropuerto han sido desviados y los que iban a salir permanecen en tierra. Un total de veinte vuelos se han visto afectados, según datos preliminares. Sun