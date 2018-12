AMLO Cumple Promesa y Toma Vuelo Comercial a Veracruz Como Presidente

* Aplica Medida de Austeridad.

Ciudad de México; 2 de Diciembre.- En entrevista a medios en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar su primer vuelo comercial a Veracruz ya como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que el primer sentimiento que tuvo en la investidura fue “responsabilidad”.

Dijo que el domingo por la mañana recibió el primer parte de seguridad como Presidente y detalló que “no es que no haya delitos, pero no hubo nada extraordinario”.

Aunque no quiso hablar de temas políticos, el Presidente sí dijo que son buenas noticias que el equipo de futbol de los Pumas pasaron a la siguiente ronda de la liga.

En el aeropuerto de la Ciudad de México, fue recibido por personas que le pedían “selfies”, mientras que directores de Aeromar lo acompañaron en su primer vuelo como Presidente hacia Veracruz, incluso ya en el avión, el capitán Israel Sarabia le dio la bienvenida a través del audio de la aeronave y los pasajeros respondieron con aplausos.

El Presidente viaja con la ayudantía, encabezada por Daniel Assaf. En este vuelo lo acompañan cuatro personas: tres mujeres y un hombre que lo cuidarán, pues el Estado Mayor Presidencial ya no se encargará de esa tarea. Sun

Veracruz Tendrá Declaratoria de Emergencia

por Desapariciones: López Obrador

Veracruz tendrá una declaratoria de emergencia por desapariciones forzadas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera gira de trabajo en Xalapa.

La declaratoria fue solicitada por el gobernador, Cuitláhuac García, quien tomó posesión el sábado pasado.

Quiero entregarle a usted el documento de la declaratoria de emergente por crisis de violaciones graves de derechos humanos en el estado de Veracruz. Quisiéramos el respaldo de usted en esta iniciativa”, señaló el gobernador.

Vamos a apoyar a las madres hasta encontrarlos, dijo el gobernador mientras en la plaza los asistentes gritaban: “¡justicia, justicia!”.

Antes de retirarse de la plaza, López Obrador afirmó que aceptará la propuesta del gobernador.

Cabe señalar que Veracruz ha sido uno de los estados más castigados por la violencia de grupos del crimen organizado y una de las entidades con mayor número de desapariciones forzadas.

Claro que vamos a ayudar a Cuitláhuac en esta declaratoria de emergencia para encontrar a los desaparecidos”, puntualizó el presidente.

Añadió que su gobierno empleará la infraestructura creada en la época post revolucionaría para crear nuevos proyectos para beneficio del sureste del país.

¿Qué va a salvar a México? La gran obra de los presidentes post revolucionarios. Después de la revolución se recuperó el petróleo, las tierras, las aguas, la industria eléctrica. Los que desde ayer no están gobernando en México, en 36 años que se dedicaron a saquear no pudieron llevarse todo. Con eso que dejaron vamos a salvar a México, se va a convertir el país en una potencia”, sostuvo López Obrador.

Puntualizó que las líneas eléctricas se utilizarán para introducir el internet a todo el país y gratuito en lugares públicos; y los ferrocarriles del sureste (que se utilizará para habilitar el Tren Maya) y el transístmico (que se modernizará), y también se modernizará la refinería de Minatitlán.

Así fue, pueden ustedes saber qué todavía el 80 por ciento del potencial petrolero de México está en manos de la nación”, ejemplificó.

Reiteró que la dinámica laboral que desarrollará será que en las mañanas va a tener la reunión de trabajo con el gabinete de seguridad, posteriormente dará una rueda de prensa y por las tardes visitará los estados cercanos a la capital del país.

Mientras que de viernes a domingo recorrerá estados del país más lejanos. Agencias