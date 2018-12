Chiapas Replicará la Misma Política de Transformación del Presidente AMLO: REC

* Impulsaremos Desarrollo con Justicia y Equidad Para Todos.

El gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas dijo que Chiapas replicará la misma política de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de impulsar un desarrollo con justicia y equidad para todas y todos los chiapanecos.

Indicó que su Gobierno, que iniciará el próximo 8 de Diciembre, sumará su esfuerzo institucional a la nueva etapa que vivirá el país, la cual fue aprobada con el voto de millones de mexicanos y chiapanecos, como mandato categórico para construir un verdadero Estado de derecho.

En ese sentido, Rutilio Escandón resaltó que al igual que el presidente López Obrador comenzará su mandato con una transformación pacífica y ordenada para fortalecer la vida institucional de la entidad.

Aseveró que desde el principio de su Gobierno encabezará un cambio pacífico y ordenado, profundo y radical para acabar con la corrupción y la impunidad que tanto daño han hecho a Chiapas, porque han impedido el verdadero desarrollo del Estado.

Expuso que la gente votó para construir un nuevo gobierno y no para seguir con lo mismo; porque sólo sin corrupción y sin impunidad lograremos impulsar las más profundas transformaciones para el Chiapas que todos anhelamos.

Afirmó que la corrupción no va a tener cabida en este Gobierno y quien no lo entienda tendrá que enfrentarse a la justicia, sin distinción.

También indicó que ya no habrá nepotismo, porque lo que quieren las y los chiapanecos es progreso y desarrollo para todos.

“Vamos a vivir los lineamientos de la Cuarta Transformación, porque la honestidad y la fraternidad sean forma de vida y forma de Gobierno en Chiapas, porque venimos a servir y no a servirnos, venimos a trabajar y no a perder el tiempo; todo ello para impulsar un desarrollo con justicia y equidad para todas y todos los chiapanecos”, añadió.

El próximo mandatario estatal adelantó que desde el principio de su administración se dejarán de usar instrumentos caros como la Casa de Gobierno, la cual se convertirá en la Casa de las Bellas Artes de Chiapas; los aviones y los helicópteros, mismos que serán utilizados sólo para asuntos urgentes de la población: Salud, Seguridad Pública y Protección Civil.

Sobre su toma de protesta que se realizará el próximo 8 de Diciembre, resaltó que en Chiapas ya se acabaron los actos parafernalios, por lo que él rendirá protesta en el Congreso del Estado, como lo marca originalmente la Constitución del Estado.

Explicó que el acto protocolario será organizado por los Diputados y las Diputadas de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado y será un evento público, sencillo, sin protagonismos y sin parafernalias, porque “desde el principio vamos a hacer las cosas de manera diferente: con austeridad, seriedad, decencia y honestidad”, estableció.

Resaltó que quien no entienda que la “política tradicional” ya acabó en Chiapas, se va enfrentar a la justicia, porque a partir del 8 de Diciembre “nadie estará al margen y encima de la ley”, puntualizó el Gobernador Electo. Comunicado de Prensa