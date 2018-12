Protestan Empresarios Establecidos Contra el Incremento del Ambulantaje e Inseguridad

*MANIFIESTAN QUE CADA MES CIERRAN 15 EMPRESAS EN EL CENTRO DE TAPACHULA, AFECTADOS POR LA VENDIMIA CALLEJERA. *EXIGEN AL GOBIERNO MUNICIPAL LA REUBICACION DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LOS CENTROS DE ABASTOS DONDE EXISTEN LOCALES VACÍOS.

Tapachula, Chiapas; 3 de Diciembre.- Empresarios y comerciantes de la ciudad colocaron este lunes mantas en diversos puntos de la ciudad en la que protestan por el incremento alarmante de la venta ambulante e informal, así como por los altos niveles inseguridad.

Se cree que en poco más de dos meses que lleva al frente de la administración municipal, Oscar Gurría Penagos, se ha incrementado un 50 por ciento la venta clandestina de mercancías de dudosa procedencia y calidad en las calles.

El empresario Demetrio Campuzano Sánchez, dijo que se han unido en un frente común con los locatarios de los mercados “Sebastián Escobar”, “San Juan” y “5 de Mayo”, para defender sus derechos.

En entrevista para rotativo EL ORBE, afirmó que se vieron obligados a colocar esas mantas porque están en una gran disyuntiva en torno a seguir quebrando negocios en el centro, “por el desorden que se nos ha venido acumulando”.

En términos generales, indicaron que no permitirán la instalación de los tianguis navideños que las autoridades municipales pretenden colocar en el centro de la ciudad y en las inmediaciones de los principales centros de abasto, “porque nos traen más ambulantaje y delincuencia”.

Si las autoridades locales insisten en expedir los permisos para la instalación de los tianguis, expresó, que se aprovechen los espacios vacíos que hay en el interior de los mercados, pero no en las calles ni en las banquetas.

De acuerdo a Campuzano, cada mes se están cerrando un promedio de 15 empresas establecidas en el centro de la ciudad, ante la competencia desleal con los ambulantes.

“Nosotros tenemos que pagar nóminas, impuestos municipales, estatales y federales; Seguro Social, enormes cantidades de dinero por pago de energía eléctrica y eso no nos da para poder competir con el comercio informal de las calles”, apuntó.

Hay una reducción considerable en las ventas y que uno de los factores que le atribuyen es la inseguridad, “porque ya nadie quiere llegar al centro de Tapachula porque los van a asaltar o robar, además de que todo está sucio y asqueroso”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello