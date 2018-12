Acepta AMLO Ante CONAGO la No Intervención de “Superdelegados”

Ciudad de México; 4 de Diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó el planteamiento de los Gobernadores para que los “superdelegados”, no participen en temas relacionados con la seguridad de los Estados.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN) celebró que el Presidente haya “corregido” una de las principales preocupaciones que tenían los mandatarios estatales con los coordinadores de programas sociales.

“Él ha aclarado ya, a un planteamiento directo de Enrique Alfaro, que no serán los secretarios técnicos sino que éstos serán nombrados por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con un perfil adecuado y vinculado a la materia”, dijo en entrevista tras reunirse con el Ejecutivo en Palacio Nacional.

El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro dijo que fue una muy buena reunión porque el Ejecutivo aceptó su propuesta de que sus Delegados no fueran los Secretarios Técnicos en el Consejo Estatal de Seguridad y que se respetará la Ley en cada Estado.

“Me da mucho gusto que el Presidente al final haya aceptado el planeamiento se le hicimos”.

El gobernador Corral dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador los convocó a respaldar su estrategia en materia de seguridad.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, escribió en Twitter que “los integrantes de Conago acordamos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador que los Delegados Federales no serán los Secretarios Técnicos en los Consejos de Seguridad; será Alfonso Durazo como titular de SSPCMexico, el encargado de nombrar al secretario técnico”. Sun