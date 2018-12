Funcionarios que Ganaban Millonarios Sueldos se Quieren Seguir Rayando: AMLO

“LA INCONFORMIDAD ES PORQUE HAY MUCHOS DE ELLOS, EN EL PODER JUDICIAL, EJECUTIVO y LEGISLATIVO, QUE ESTABAN DOS O TRES Y HASTA CUATRO VECES ARRIBA DEL PRESIDENTE. ESO ES LO QUE ESTÁ CORRIGIENDO LA LEY, ACLARO EL EJECUTIVO.

Ciudad de México.- Los partidos de oposición que se aliaron para promover una acción de inconstitucionalidad por la reducción salarial en el Poder Judicial, “se quieren seguir rayando”, dijo hoy, riendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que ayer los partidos PRI, PAN, PRD y MC, se aliaran para promover una acción de inconstitucionalidad, el mandatario frenó sus expresiones y dijo:

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el titular del Ejecutivo abordó por tercera vez el asunto de los recortes salariales, en esta ocasión, refiriéndose a los amparos promovidos por servidores públicos del Poder Judicial.

Expuso que como presidente él ganará entre 108 y 110 mil pesos mensuales y defendió el 127 constitucional que establece que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de México.

“Y esa es la inconformidad que existe, porque hay muchos funcionarios de arriba, en el Poder Judicial y también en el Poder Ejecutivo, y los había también en el Legislativo, que estaban dos o tres y hasta cuatro veces arriba del presidente. Eso es lo que está corrigiendo la ley”.

El mandatario dio una larga explicación sobre el proceso legislativo para la presentación del presupuesto que le corresponderá.

Aseguró que las ventajas tenían que ver con el sueldo más los bonos, compensaciones y otras prebendas que incrementaban la percepción mensual, para luego reiterar una de sus frases más escuchadas: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

“No es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y que, además, todavía se diga que es encargado de impartir justicia. Se me hace una contradicción. Eso no puede seguir pasando en nuestro país”.

El presidente López Obrador reivindicó su derecho a expresarse, reiteró que respetará la resolución que tomen, y añadió:

“Lo otro también lo aviso: ya hay estado de derecho que no había, era un estado de chueco, ahora hay estado de derecho”. APRO

Anuncia AMLO Aumento Salarial a Trabajadores Federales que Ganen Menos de $20 mil

Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 contempla un incremento salarial para los trabajadores federales que ganen hasta 20 mil pesos mensuales, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró a los altos mandos se les reducirá el sueldo.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que en el PEF se garantiza que se va a pagar la nómina a todos los trabajadores del gobierno con aumentos en los sueldos de quienes ganan hasta 20 mil pesos al mes.

“La instrucción que tienen en Hacienda es aumentar inflación más tres puntos a los que ganan menos de 10 mil pesos; de 10 a 15, inflación más dos, y de 15 a 20, inflación más uno”, dijo.

El titular del Ejecutivo explicó que en ningún caso los aumentos van a estar abajo de la inflación y que solo se reduce los sueldos de los altos funcionarios públicos del gobierno federal.

López Obrador dijo que su equipo económico trabaja en la elaboración del Presupuesto que deberán presentar a la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre.

“En el caso de la Ley de Ingresos, no se van a contemplar aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos. Es prácticamente lo mismo, con las proyecciones de ingresos que se puedan contemplar”.

Aseguró que para el Presupuesto se apoyarán en las directrices del Banco de México; es decir, lo que el banco central estime en inflación y las referencia macroeconómicas. SUN

Anuncia Terna Para la Corte

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana la terna que propondrá para sustituir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío.

Se trata de los abogados Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá. En los tres casos el mandatario ponderó su trayectoria profesional y dijo que será el Senado el que libremente tome la decisión sobre el quien ocupará la vacante en el máximo tribunal.

Mencionó que en el caso de la abogada Loretta Ortiz, egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con maestría y doctorado, y es académica de la Universidad Iberoamericana.

A su vez Celia Maya García egresó de la Universidad Autonomía de Querétaro, con maestría en derecho procesal penal e inició su carrera en el Poder Judicial como juez desde 1999.

Respecto a González Alcántara Carrancá el jefe del Ejecutivo mencionó que es doctor en derecho por la UNAM y ya fue presiente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Tanto Loretta Ortiz como Celia Maya han hecho carrera política vinculadas directamente con Morena.

La primera fue parte de los diputados federales que dejaron sus bancadas, en su caso la del Partido del Trabajo, para conformar la primera bancada de Morena en la LXII Legislatura en 2015, luego de que este partido obtuvo su registro de manera oficial. Además, fue quien coordinó los foros de pacificación que realizó el equipo de transición.

A su vez, Celia Maya fue candidata a gobernadora en Querétaro por Morena en 2015 y abanderada al Senado en las elecciones pasadas. Además, contendió por la gubernatura postulada por el PRD en 2003 y al Senado, también por el sol azteca en 2012. En ninguna de las contiendas logró el triunfo.

Interrogado sobre ese vínculo político, López Obrador argumentó que será una decisión que tomarán los senadores con toda libertad. “Yo presento una terna. Todos cumplen legalmente, les tengo confianza, por eso los estoy proponiendo, es gente honesta, son abogados de primer orden los tres”. Aseguró que en este gobierno “estamos en el terreno de lo inédito. AGENCIAS