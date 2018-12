Un Honor Servir a Chiapas: Velasco

A poco tiempo de cumplir con su mandato como Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello agradeció a las y los chiapanecos su confianza, trabajo y el esfuerzo compartido a lo largo de estos seis años.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el mandatario resaltó que servir a Chiapas ha sido un honor, por lo que estos años han sido de trabajo sin descanso y de hacer entrega total al servicio de la entidad y de su gente.

“Gracias por permitirme caminar a su lado, por abrirme las puertas de sus hogares, por sus abrazos, su cariño, por estrechar sus manos. Gracias por sus palabras de aliento, por creer en mí, por ayudarme a encontrar respuestas, sobre todo en los momentos más complicados. Gracias Chiapas por permitirme ser parte de su historia, de sus luchas y de sus sacrificios. Servir a Chiapas ha sido el más alto honor de mi vida, hoy con orgullo les digo que en mi corazón llevaré siempre a cada una y a cada uno de los chiapanecos”, expresó.

Velasco Coello aseguró que durante su administración se gobernó siempre con la firme convicción de escuchar, trabajar y cumplir hasta el último minuto; asimismo, con la visión de unir a los pueblos porque, dijo, siempre habrá más motivos para unirse como hermanos que para dividirse.

“La lucha no es entre hermanos, la lucha no es entre chiapanecos, la mejor lucha que un chiapaneco puede dar es trabajar por mejorar esta tierra. No tengo duda que estos seis años todos hicimos el cambio. Los chiapanecos fueron el cambio”, apuntó.

Al destacar que con el esfuerzo de todos hoy Chiapas es más fuerte y mira con mayor certeza y optimismo hacia el futuro, invitó a la población a seguir trabajando con la mirada fija hacia donde quieren estar.

“Los invito a seguir creyendo en nosotros mismos y en lo que juntos, los chiapanecos, podemos lograr, así como lo manifesté al inicio de mi carrera hoy más que nunca creo firmemente en Chiapas y su gente, en las mujeres luchonas y trabajadoras, en la fuerza de los jóvenes, en la entereza de los campesinos, en el carácter de los pueblos y comunidades indígenas, en la sabiduría de los adultos mayores y en la sonrisa de nuestra niñez que trasmite confianza y esperanza y un futuro mejor”.

El Ejecutivo estatal pidió continuar unidos como chiapanecos y poner siempre en la mente que primero que nada está Chiapas.

“Que el cielo bendiga hoy y siempre al pueblo de Chiapas, de corazón, muchas gracias”, finalizó. ICOSO