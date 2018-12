Anuncia AMLO Apoyo a los Afectados por el Huracán “Willa”

* En Nayarit.

Acaponeta, Nay., 7 de diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio conocer un programa de apoyos económicos para los ocho municipios afectados por el huracán “Willa”, que —dijo— él mismo supervisará.

En su primera gira de trabajo por los estados, López Obrador dio un “jalón de orejas” a su “superdelegado”, Manuel Pereza Segovia, por no tener listo el censo de damnificados.

En el lienzo charro de esta ciudad, anunció que por dos meses las familias de los damnificados recibirán cinco mil pesos para que puedan tener un ingreso mientras terminan de limpiar sus casas. Además, 15 mil pesos —por familia— para la compra de electrodomésticos que se perdieron con la inundación.

También dijo que iniciará un programa para mejoramiento y reconstrucción de las viviendas, no crédito, sino apoyo.

Aseguró que como parte de los apoyos gubernamentales se mejorará la infraestructura urbana, porque se afectaron los servicios de agua, drenaje, sobre todo, se destruyeron las calles, los caminos y, serán los mismos habitantes quienes lo hagan.

“Estoy pidiéndole al secretario de Desarrollo Urbano, a Román Meyer, que se haga cargo para que se empiece la reconstrucción, utilizando mano de obra de las mismas comunidades. No con empresas contratistas, sino pagándole salarios, jornales justos, a la gente de las mismas comunidades, para que mejoren sus calles, para que haya también trabajo, se logre un triple propósito: que se haga la obra, que se dé trabajo y que el dinero quede en las mismas comunidades”.

El Presidente aseguró que su gobierno adelantará a Nayarit las participaciones federales para que puedan hacer frente a la emergencia y se comprometió a regresar el próximo 25 de enero para supervisar los avances.

Hizo un reconocimiento al Ejército y Mariana porque ayudaron a los damnificados durante la tragedia.

Le piden ser padrino. El gobernador Antonio Echavarría pidió a López Obrador “apadrinar” a Nayarit y ayudarlo en la reconstrucción porque “honestamente nos faltan recursos señor presidente”.

“Estamos en la etapa de reconstrucción de las actividades productivas, se han entregado apoyos para los micro empresarios, pero honestamente nos faltan mucho recursos”.

En Tuxpan, uno de los municipios más afectados por “Willa”, el presidente López Obrador explicó que los programas no sólo ayudarán a los damnificados del huracán, sino también a los damnificados de la pobreza.

En el parque de Beisbol, se puso una casaca verde de equipo local Los Cocoteros de Tuxpan con el número 3. Ahí dijo que cuando regrese, cumplirá con su compromiso de campaña de aumentar la pensión de los adultos mayores, la entrega de becas para los estudiantes, para las personas con discapacidad y, apoyos a los productores del campo.

Señaló que su gobierno hará un plan para desarrollar Tuxpan con el objeto de sacarlo de la pobreza.

Ante las peticiones de bajar las tarifas eléctricas, que le pedían en letreros, López Obrador dijo que ya no haría más compromisos porque: “qué tal que no nos alcance el presupuesto, y me voy a quedar como un mentiroso, como un demagogo. Eso no. Nunca jamás. Mejor hablar con la verdad”. Sun