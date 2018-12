Arranca Programa Para dar Trabajo a Jóvenes “Ninis”

Ciudad de México.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y empresarios mexicanos sellaron hoy su primer gran acuerdo: un programa de becas para insertar a los jóvenes en el mercado laboral.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, firmaron el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para capacitar a 2.3 millones de mexicanos entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Este convenio, que se ha estado diseñando desde que López Obrador ganó las elecciones el 1 de julio, lleva a la práctica el lema del presidente “Becarios sí, sicarios no”.

El programa está previsto que tenga una inversión estimada de 110 mil millones de pesos anuales, de los cuales el 70 por ciento será aportado por el sector privado.

Todo tipo de empresas, como bancos o compañías de transportes, ofrecerán pasantías becadas a los jóvenes que las soliciten con una duración de 12 meses y la posibilidad de ser incorporados posteriormente a la compañía.

Hoy sellamos una alianza entre el Gobierno, la iniciativa privada y la sociedad para sumar el talento de los jóvenes a la transformación de México”, anunció la secretaria Alcalde en el acto celebrado en el Museo Nacional de Antropología.

Declaró que este programa es fruto de “un esfuerzo sin precedentes” y que garantizará que “toda persona joven que quiera estudiar o capacitarse en el trabajo no encuentre ningún impedimento para lograrlo”.

Tras lamentar que los jóvenes han sido “olvidados” por los anteriores Gobiernos, Alcalde prometió que el nuevo Ejecutivo buscará la “inclusión” de toda los juventud.

Así se intentará evitar que los jóvenes de zonas rurales tengan que abandonar su tierra para buscar mejor desarrollo, que los pobres “caigan en el ciclo de violencia” e impulsará que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Castañón, titular del CCE, señaló que este programa construye “una ruta a un país más próspero, equitativo e incluyente”.

En el sector privado estamos convencidos de que este programa nos permitirá desarrollar el talento de la juventud y reducir su exposición a situaciones de riesgo al fomentar su desarrollo personal y profesional”, dijo el empresario.

Recordó que las empresas son “el principal catalizador de la economía y del bienestar” de los países y celebró que el programa también impactará en las compañías, mejorando su talento, productividad y competitividad.

TENDRÁ IMPACTO EN SEGURIDAD, ASEGURA DURAZO

En el acto también estuvieron presentes los secretarios de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y de Economía, Graciela Márquez.

Hace tres décadas, los jóvenes han ido constituyéndose en el ejército de reserva del narcotráfico”, lamentó Durazo, quien señaló que este programa resuelve “una de las deudas históricas que tenemos como sociedad en nuestro país”.

Por ello, definió el convenio como “una de las más nobles iniciativas del actual Gobierno”.

Durazo indicó que, no obstante, la dimensión de los retos del país, “si los enfrentamos juntos” el éxito será posible, y se podrá contar “con 2.3 millones de jóvenes becarios y no sicarios”.

En la explanada del Museo Nacional de Antropología e Historia, el funcionario federal expuso que esta propuesta es parte fundamental de una política social y de seguridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que es una de las iniciativas más nobles y tendrá un impacto importante en materia de seguridad.

PROGRAMA PRIORITARIO

En entrevista posterior, el funcionario dijo que este programa y en general la política social tienen prioridad dentro del presupuesto.

Efectivamente hay restricciones presupuestales, pero también, hay prioridades, y los recursos van a salir de ahorros que vamos a generar en virtud de un amplio programa de austeridad que se está impulsando en el gobierno, se van a cancelar todos los gastos superfluo, los excesos y los vuelos privados, etc.”, comentó.

También aseguró que habrá una redefinición de prioridades presupuestales, “porque desde nuestra perspectiva no se han estado ejerciendo los recursos del gobierno mexicano, en función de las prioridades y una de ellas es la política social y dentro de ella, la atención a jóvenes”. Agencias