Imparable el Contrabando de Ganado Bovino Procedente de Centroamérica

* Veterinarios Advierten Riesgos Sanitarios.

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre.- La Sagarpa continúa permitiendo el contrabando de ganado procedente de Guatemala, denunció el productor Leobardo Gómez, quien aseguró que el reciente decomiso de cabezas es sólo una cortina de humo.

Aseguró que todos los días ingresan a través de las balsas que navegan en el río Suchiate, cientos de cabezas de ganado bovino que son comercializadas en esta ciudad en las diversas taquerías.

Nadie les cree que solamente hayan decomisado 18 cabezas, mientras que con toda impunidad cientos son vendidas a los taqueros, sin saberse su calidad sanitaria.

Por su parte, el Médico Veterinario Zootecnista Roberto García Zenteno señaló que la Sagarpa debe realizar una vigilancia permanente en la frontera porosa con Guatemala para que no se siga permitiendo el ingreso de ganado, del que no se saben sus condiciones sanitarias y su legal procedencia.

Entrevistado respecto al reciente decomiso de varias cabezas de ganado bovino y que eran transportadas en un taxi sin las mínimas condiciones de higiene, dijo que se trata de una situación bastante complicada porque cualquier animal que vaya con destino al consumo humano debe ser sacrificado en lugares sépticos.

Cuando transportan carne en esa forma no se sabe de dónde viene, si es un animal robado o legal, “no sabemos dónde fue destazado y si las personas que lo destazaron no están enfermas y que también los animales estén sanos. Es cierto que la carne una vez que se cuece se mueren las bacterias, pero eso no es suficiente para consumir carne que es transportada de manera ilegal”.

Al menos la carne que es transportada hacia los mercados de la ciudad debería de ser por medio de camiones que reúnan las normas sanitarias, pero ya el que venga dentro de un taxi, envuelta en plástico, alberga muchas dudas y tampoco reúne las condiciones sanitarias, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González