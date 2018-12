Cárcel a Funcionarios Corruptos, Expresa Rutilio Escandón al Tomar Posesión Como Gobernador Frente a AMLO

* ANUNCIÓ QUE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS PRESENTARÁ UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE SUPRIMA EL FUERO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, A SERVIDORES PÚBLICOS, ADEMÁS DE SANCIONAR EL FRAUDE ELECTORAL COMO DELITO GRAVE, EVITAR EL GASTO EXCESIVO ELECTORAL, PARTIDISTA Y ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, asumió este sábado el cargo en sesión solemne de la LXVII legislatura del Congreso del Estado, en presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y la titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller.

Tras saludar al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a secretarios del gabinete federal, a gobernadores, legisladores federales, exgobernadores, presidentes municipales, líderes religiosos, empresarios, servidores públicos, medios de comunicación y sociedad civil, enfatizó que asume el cargo con alto sentido de responsabilidad para trabajar por el bienestar del pueblo.

Chiapas inicia una nueva etapa de su historia: el pasado 1 de julio, la ciudadanía nos dio un triunfo indiscutible y contundente, convocados en torno al Proyecto Alternativo de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, abriendo el camino de la Cuarta Transformación de México, afirmó.

Escandón Cadenas agradeció al pueblo de Chiapas por creer y estar convencido de su plataforma política, así como al presidente López Obrador, por tantos años de permitirle caminar con él en diversos proyectos, compartiendo la lucha a favor de la democracia y el respeto a la voluntad popular.

De manera inédita en Chiapas, por primera vez, todas las instituciones de educación superior públicas, encabezadas por la Universidad Autónoma de Chiapas, llevaron a cabo una consulta ciudadana para elaborar el Plan de Gobierno Chiapas 2018-2024, en donde participó un grupo multidisciplinario de investigadores y especialistas para consolidar un auténtico proyecto de gobierno, en tiempo y forma se presentará ante el Congreso del Estado el Plan Estatal de Desarrollo, en cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

RETOS

Uno de los retos es propiciar el desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico, industrial y tecnológico de Chiapas, promoviendo la utilización y desarrollo de energías renovables, revitalizando las inversiones, así como incrementando las capacidades de comercialización en los mercados nacional e internacional, todo ello orientado a la reactivación del mercado interno y a la creación de mejores empleos, expuso Escandón Cadenas.

Asimismo, subrayó que, en materia de política económica, Chiapas se concentrará en desarrollar los sectores clave de la economía, generar empleos de calidad y bien remunerados, incentivar a la economía interna y reducir los niveles actuales de endeudamiento; la política de desarrollo económico se sustentará en el gasto público, en las sinergias entre la inversión pública y privada.

A la vez, abundó que habrá un fuerte impulso al sector agroindustrial a través de técnicas orientadas a transformar el campo en sistemas de producción, nuevos modelos acordes a las condiciones del aprovechamiento y uso de suelo, la organización de productores rurales para la promoción de la participación de la sociedad en el desarrollo agropecuario y forestal.

Mientras tanto, argumentó, se van a generar empleos con desarrollo de infraestructura, como la construcción y mantenimiento de vías de transporte, la consolidación de empresas creadas por mujeres, jóvenes e indígenas, mismas que serán respaldadas a través de políticas con perspectiva de género, se impulsará la creación, desarrollo y consolidación de microempresas rurales, especialmente las ubicadas en zonas de alta marginación.

Otro programa que dará un fuerte impulso a nuestra región, es el proyecto presidencial, su proyecto, de plantar árboles frutales y maderables en 200 mil hectáreas de Chiapas, creando más de 80 mil empleos permanentes y que constituye uno de los pilares de bienestar social de la Cuarta Transformación.

Aseguró que con la construcción del Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se fomentará la economía y el turismo en nuestra entidad, que posicionará al sureste de México con infraestructura de clase mundial.

Mi gobierno mejorará la competitividad y calidad de los servicios de los destinos turísticos, ampliaremos el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, garantizaremos la seguridad de los visitantes y activaremos el turismo cultural, de playa y ecológico, señaló.

Es tarea inmediata mejorar significativamente la vida de la población, por lo que se atenderá de manera prioritaria las necesidades en materia de alimentación, salud, educación, empleo, ingreso y vivienda de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, a la población indígena y a las localidades de mayor rezago y marginación, dijo.

Para impulsar el bienestar social, tendremos el apoyo de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal, ya aprobados mediante consulta nacional, como son: aumentar la pensión de todos los adultos mayores de 68 años y desde los 65 años en regiones indígenas; otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes que hoy no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar; beca a los estudiantes de escuelas públicas del nivel medio superior; pensiones a personas que viven con alguna discapacidad o capacidades diferentes; garantizar la atención médica y medicinas a la población que no cuenta con servicios de salud y proveer cobertura gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas.

Para mejorar la cantidad y calidad de la alimentación, se propone iniciar con la producción de traspatio, huertas familiares y sistemas de autoproducción avícola, piscícola y bovina, que permitan a las familias mejorar significativamente la cantidad, calidad y variedad de alimentos disponibles en su mesa, iniciaremos en el segundo trimestre del año, el programa “Barriguita llena, corazón contento al hogar”, en los 25 municipios más marginados, este programa alimenticio permitirá que niños y niñas de centros escolares públicos de nivel primaria, regresen a su hogar después de haber comido en su escuela.

Para garantizar el acceso a servicios de salud, se incrementará el personal médico, enfermeras y enfermeros en todas las unidades de salud, especialmente en zonas indígenas y con alta marginación, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, iniciando por las unidades de primer nivel de las comunidades más apartadas, dando prioridad a las de alta densidad poblacional y comunidades indígenas, expuso.

EDUCACION

Para llegar a una Educación de Calidad, acorde con la política federal, en Chiapas se va a garantizar la educación para todos, desde la educación básica hasta la universidad, se mejorarán las condiciones materiales y educativas de las escuelas primarias multigrados, de las tele-secundarias y de los tele-bachilleratos.

Habremos de mejorar las condiciones laborales de los docentes y de acceso a los alumnos, se establecerán tutorías dirigidas a estudiantes en los niveles de secundaria y bachillerato de bajo rendimiento, con alto ausentismo o que habitan en zonas indígenas, mejorar la integración de egresados del nivel secundaria a nivel bachillerato y potenciar así el desempeño del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”.

He dado instrucciones a mi gabinete, que en los próximos días sigamos haciendo un esfuerzo de compactación de gastos y estructuras, por lo pronto, de 21 secretarías pasamos a 16, ya disminuimos cinco, por primera vez el cincuenta por ciento del gabinete son mujeres y en espacios de decisión estratégica de la vida estatal, añadió Rutilio Escandón.

AUSTERIDAD

Me sumo a los ejes de austeridad, no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del presupuesto público, siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador, no voy a vivir en la Casa de Gobierno de Chiapas, porque ésta pasa a ser Casa de las Artes y de la Cultura, la flota aérea del gobierno se utilizará solamente para seguridad, protección civil y salud pública, no habrá simulaciones en los salarios de servidores públicos, no habrá bonos, ni compensaciones, ni apoyos extras.

También adelantó que presentará en las próximas semanas una propuesta de reforma constitucional para suprimir el fuero al gobernador y demás servidores públicos, y otra iniciativa que sancione el fraude electoral como delito grave, que evite el gasto excesivo en elecciones y en los partidos políticos.

Ante la difícil realidad social, de inseguridad, económica y financiera en la que se encuentra nuestro estado, el desafío es grande, me comprometo ante el pueblo de Chiapas, que de mi parte pondré todo mi esfuerzo hasta lo humanamente posible, para lograr un gobierno favorable a los intereses legítimos del pueblo, subrayó el gobernador.

CUARTA TRANSFORMACIÓN

La Cuarta Transformación comienza en Chiapas, haremos un gobierno honesto, austero pero eficaz, tenga la seguridad, señor presidente, que los recursos públicos que lleguen a nuestra entidad, serán para el beneficio del pueblo, no habrá desperdicios, ni gastos superfluos, tampoco habrá insanas complicidades, ni caeré en la tentación de la adulación palaciega.

“No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias, soy un hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la Ley sin distingo alguno. No habrá tregua contra la corrupción y la impunidad”.

Recobrar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, ese es mi compromiso. Este es el reto que tendremos pueblo y gobierno, es un camino que debemos pavimentar en armonía, en la búsqueda del bien común, sin rencores, sin pleitos estériles, que convoque a una verdadera reconciliación de todos los sectores; con autoridades serias, honestas, sin frivolidades. Un gobierno que cumpla su palabra y que esté a la altura de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo, que esté a la par de la grandeza de las chiapanecas y los chiapanecos, puntualizó.

ENTREGAN EL BASTÓN DE MANDO

Representantes de pueblos y comunidades indígenas entregaron el bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que simboliza la entrega del poder y el ejercicio del mismo para el bien de la población, justo al concluir la toma de protesta en el vestíbulo del Congreso del Estado. Comunicado de Prensa