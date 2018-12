Tablajeros Exigen se Investiguen Presuntos Actos de Corrupción en el Rastro de Tapachula

* DENUNCIARON QUE SON OBJETO DE ACOSO Y DETENCIONES ARBITRARIAS POR PARTE DE INSPECTORES DE LA SAGARPA.

* AFIRMAN QUE CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS SANITARIAS QUE LES EXIGE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre.- Integrantes de la Asociación de Tablajeros, Introductores y Beneficiadores de Ganado Vacuno y Porcino de los Mercados de la Costa de Chiapas, que preside Mario Moreno Sánchez, se pronunciaron porque se investiguen los supuestos actos de corrupción en el Rastro Municipal de Tapachula.

Anunciaron que ya son tres oficios los que han enviado a la Presidencia Municipal en distintas fechas, para solicitar que se lleven a cabo las indagatorias, pero los han ignorado.

También se pronunciaron porque las autoridades federales, con la gestoría de las autoridades locales, intervengan para frenar los abusos que supuestamente son cometidos por funcionarios locales de la SAGARPA, que aparentemente se prestan a irregularidades, “a pesar de saber que se cumplen con las normas sanitarias para la maquila y transportación de ganado en canal desde el rastro de Mapastepec, hacia los mercados de esta ciudad”.

Denunció que esos funcionarios pudieran estar coludidos con inspectores de esa dependencia federal, “para estar a las órdenes del responsable del rastro de esta ciudad, a quien más que importarle la sanidad de la carne, lo que le preocupa es la pérdida de más de 500 mil Pesos mensuales que deja de percibir porque los tablajeros se van destazar hasta Mapastepec”.

Excesivos Abusos los Obligaron a Buscar Otras Alternativas.

Moreno Sánchez informó que los excesivos abusos de los que supuestamente eran víctimas, los obligó a buscar otras alternativas, para lo cual diseñaron un proyecto, conjuntamente con un médico veterinario.

Lo primero fue abaratar costos, toda vez que en Tapachula los tablajeros de los mercados no pueden ser competitivos con las grandes empresas que traen carne desde otros puntos del país.

Puso como ejemplo que con una vaca de 500 kilogramos que llevaba al rastro de esta ciudad, les cobran 802 Pesos de maquila, y resulta que de manera involuntaria tienen que ceder parte del producto que trae el animal que compró. Es decir, parte de sus ganancias o recuperación de sus utilidades queda en manos de la persona que está de comodataria del rastro, es decir, si la vaca está cargada deben darles el chivo, así como la sangre de ese animal, el cebo, la piel y el hueso.

Aseguró que se fueron al rastro de Mapastepec, al que le hicieron una inversión económica para solventar algunas irregularidades que presentaba, además de constatar la viabilidad, porque solamente mataban de cuatro a cinco reses diarias y no podían darle el mantenimiento, pero que cuenta con el registro tipo SAGARPA, que permite expedir certificados de origen para sacar ganado fuera de Mapastepec.

Cuentan con la Inspección de la Fiscalía de Abigeato.

Informó que, según ellos, cuentan con la inspección de la Fiscalía de Abigeato para certificar que el rastro cumpla con esa norma que actualmente es el REEMO, para combatir el abigeato, además de la inspección por parte de la Secretaría de Salud, la cual les marcó deficiencias y las solventaron.

UNACH y ECOSUR también participaron en los estudios de la calidad del agua, quienes les determinaron que a causa de la arcilla había cierto grado de degradación, lo cual se solventó con los filtros que esas dos instituciones de prestigio les recomendaron colocar.

Lamentó que pese a cubrir todas las normas sanitarias, entre ellas la NOM-020, de manera ilegal les acusan que el ganado está siendo maquilado en un rastro que no reúne las condiciones sanitarias, y abusando de su condición de autoridad, frecuentemente son detenidos por policías y Ministerios Públicos y asegurados los camiones refrigerados cuando transitan de Mapastepec a Tapachula.

“Han implementado contra nosotros una persecución, a pesar de comprobarles que todo se hace de manera legal, cumpliendo las normas sanitarias” y denunció que el sábado en la madrugada un inspector de Sagarpa, implementó un operativo para decomisarles los canales. EL ORBE/Rodolfo Hernández González