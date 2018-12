Valor del Quetzal Frente al Peso Mexicano Afecta a Cafeticultores de la Costa y Sierra

* Provoca Pérdidas al no Haber Mano de Obra.

Huixtla, Chiapas; 9 de Diciembre.- Productores de café de las diferentes fincas en el Estado de Chiapas viven una fuerte crisis en cuanto a la contratación de mano de obra para el corte del grano, ya que por la paridad de la moneda, el Peso Mexicano comparado con el Quetzal, hay una diferencia superior de la moneda guatemalteca por lo menos de un 60% a su favor, generando que muchos jornaleros no hayan acudido al corte de café en Chiapas.

Por un lado, los cafeticultores señalan que eso generó grandes pérdidas, toda vez que el café se cosecha en los meses de Noviembre y Diciembre, que es la temporada de maduración, y al no contar con jornaleros tuvieron grandes pérdidas como en ningún otro año, ya que los pocos campesinos cortadores que han venido de Guatemala y que fueron contratados lo hicieron por no tener trabajo en su país, pero por la paridad de las monedas trabajar ahora en México no les reditúa buenas ganancias.

Esto mismo se ha generalizado en la contratación de mano de obra en los cultivos agrícolas de temporada, como son el plátano, papaya, la caña y el café, orillando a los cafeticultores del Soconusco y zona Sierra Mariscal a pagarles más a los cortadores para motivarlos y evitar catastróficas pérdidas, sacrificando sus ganancias.

Hasta el momento no hay aliciente para el cafeticultor afectado por esta situación. EL ORBE/Luis Javier Ramos