Con Inversión de 10 Mil MDP Pone en Marcha AMLO el Plan Nacional de Reconstrucción

Jojutla, Mor..- Desde la llamada “zona cero”, la más afectada por los sismos de septiembre de 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Reconstrucción, con una inversión de 10 mil millones de pesos.

Este martes, previo a la presentación del programa, el Ejecutivo federal encabezó la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, que coordinará la construcción de viviendas y centros de salud, la rehabilitación de escuelas y el rescate de los inmuebles considerados patrimonio cultural.

Dicha Comisión estará a cargo de Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), abundó.

“Estamos cumpliendo con nuestra palabra de iniciar este programa de reconstrucción para levantar viviendas, escuelas, centros de salud y apoyar a los damnificados”, señaló el presidente de la República ante pobladores de todo el estado.

Añadió: “Soy consciente con ustedes de que son muy altas las expectativas. Los politólogos y publicistas hasta me han recomendado que empiece a hablar de bajar las expectativas porque si no habrá decepción. No quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en beneficio del pueblo”.

Y aunque reconoció que no será nada fácil por el tremendo rezago existente, subrayó: “Tenemos mucha voluntad y es muy fuerte nuestra cultura. Por la cultura de los pueblos es que hemos salido airosos, hemos salidos triunfantes, nos hemos puesto de pie ante calamidades de todo tipo: inundaciones, terremotos, hambrunas, malos gobiernos, corrupción. Ahora vamos a salir, nos vamos a levantar”.

Luego insistió que va a salvar lo mejor de la Revolución Mexicana: “Con lo que nos dejaron vamos a sacar adelante al país. Les podría poner el ejemplo del petróleo. Nada más les alcanzó el tiempo para enajenar el 20% de todo el potencial petrolero y lo mismo la industria eléctrica y ferrocarrilera. Todo eso nos va a ayudar, y nos va a ayudar a no permitir la corrupción por ningún motivo. Ahora sí que, me canso ganso, se va a acabar la corrupción”.

Finalmente, López Obrador se comprometió a estar pendiente de los avances de la reconstrucción en este municipio, e incluso dijo que de ser necesario visitará Morelos cada mes Apro

Comisión Intersecretarial de Reconstrucción

Antes del acto público, el presidente López Obrador encabezó la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción (CIR):

Será una instancia de coordinación entre distintas dependencias para dar una respuesta eficaz ante este tipo de eventos naturales.

Dará seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción que estará a cargo de la Sedatu.

Vigilará que haya seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos y evitará esfuerzos aislados de cada dependencia, enfocándose en la acción conjunta y simultánea.

Atenderá a las familias y comunidades afectadas por los sismos que aún no han sido atendidas o han sido atendidas parcialmente.

Está integrada por las siguientes autoridades:

Presidencia de la CIR: Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo federal.

Presidencia suplente: Román Guillermo Meyer Falcón, titular de Sedatu.

Secretaría Ejecutiva: David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu.

Vocalías: Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gabriel García Hernández, Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura; Edna Elena Vega Rangel, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Plan Nacional de Reconstrucción

Es uno de los 25 proyectos prioritarios anunciados por el presidente de México.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se asignaron 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, escuelas, instalaciones de salud e inmuebles del patrimonio cultural.

Se asume como responsabilidad de Estado: incluye la participación de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil y del sector privado.

En Morelos se realizarán más de 4 mil acciones de vivienda y serán llevadas a término todas las obras de reconstrucción de escuelas. Asimismo, se trabajará con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la recuperación de los inmuebles del patrimonio cultural.

Además de lo anterior, en Jojutla iniciará en febrero la reconstrucción del Palacio Municipal.

Se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, inclusión, imparcialidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas, así como el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas. Agencias