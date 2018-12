Millones de Peregrinos Visitan la Basílica de Guadalupe

* Se Estima Recibir a 8 Millones de Feligreses.

El Día de la Virgen de Guadalupe llega a México cada 12 de Diciembre. Declarada fiesta nacional, la veneración a esta Virgen tiene origen después de que esta se apareciera hasta en cuatro ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el Cerro de Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México, en el año 1531.

El culto a la Virgen Morena es la tradición católica más importante de México y su templo es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe que se encuentra en la capital mexicana.

Salud, Seguridad y el Bien del País: las Peticiones de los Peregrinos

La visita de los peregrinos al templo mariano es una poderosa muestra de su fe y devoción hacia la Virgen de Guadalupe, la “Patrona de México”. La mayoría de ellos pide por su salud y también por el bien de México, porque dicen, enfrenta momentos difíciles.

Nichos de hasta 25 kilos de peso, estandartes de medio metro de altura y arreglos florales con la figura de la Virgen de Guadalupe, llenaron el atrio de la Basílica en la que una vez más millones de peregrinos acudieron para cumplir sus mandas, y otros a pedirle que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla sus promesas.

Desde la madrugada del 11 de Diciembre los peregrinos procedentes de diversos Estados como Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, llegaron al recinto -en una jornada donde se reportó saldo blanco-, para agradecer a la Virgen Morena la salud que les concedió este año y orar para que en 2019 el dinero no falte en sus hogares.

Hasta las 19:00 horas, autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero reportaron 7 millones de peregrinos; se estima recibir a 8 millones.

La neblina y el ambiente frío de la mañana de este martes no fueron impedimento para que los feligreses acudieron a la Basílica; en peregrinación con figuras de un metro con 60 centímetros de altura, o caminando solos con cuadros de 40 centímetros, fieles acudieron al recinto guadalupano a pedir salud para sus seres queridos, así como mejores empleos y el cumplimiento de las promesas del presidente López Obrador.

Conforme avanzaba el día y los rayos del sol calentaban las losas del atrio, más fieles llegaban.

Por la madrugada los peregrinos sintieron las bajas temperaturas del cual trataron de resguardarse con chamarras y cobertores que cargaban enrollados sobre sus espaldas. El termómetro descendió entre los 0 y 5 grados; como un velo, la niebla cubría el complejo Guadalupano.

Gloria de la Rosa viajó a pie durante cinco días desde San Sebastián, Puebla, para agradecerle a Santa María de Guadalupe la salud que tiene.

Retiran 441 Toneladas de Basura en Plaza Mariana

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPCDMX) informó que hasta las 19:00 horas de este martes en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, se registró un aforo de 7 millones 880 mil feligreses.

En el último corte informativo de la SSP se detalló que personal médico brindó mil 497 atenciones, de las cuales sólo una persona requirió traslado a un Centro de Salud al presentar síntomas de aborto.

Por otro lado, se brindaron más de 380 mil litros de agua potable a la población y por medio de la Dirección General de Servicios Urbanos se retiraron 441 toneladas de residuos sólidos.

En el Operativo Peregrino 2018 se desplegaron más de 6 mil policías encargados de proveer seguridad a los asistentes y agilizar la vialidad en las inmediaciones del templo.

Los elementos fueron ubicados en seis polígonos de seguridad y seis polígonos viales entorno al recinto mariano, donde están desplegados mil policías de proximidad, mil de agrupamientos, 600 de Tránsito, 500 de la Policía Auxiliar y 500 de la Policía Bancaria e Industrial; 2 mil 400 oficiales acompañan a las peregrinaciones.

Emiten Recomendaciones a Feligreses que Acuden a la Basílica

Para que los millones de fieles guadalupanos celebren sin percances el 487 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, autoridades del recinto religioso implementaron una serie de medidas.

Se invitó a los peregrinos a no ingresar al templo Mariano en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes. No sé puede entrar con armas blancas o de fuego, pirotecnia y objetos que puedan dañar la integridad física, así como tanques de gas. Por seguridad se impide el acceso a quienes carguen globos con gas.

Dentro de las instalaciones se prohíbe clavar, perforar, pintar y dañar el piso del Atrio y la Plaza Mariana, paredes de los templos e inmuebles para la colocación de carpas y casas de campaña. No sé puede ejercer el comercio ambulante, ni ofrecer servicios en general como tomas de fotografías y guía de turistas. Tampoco se debe repartir o realizar cualquier tipo de propaganda.

Las autoridades religiosas llamaron a los feligreses a realizar sus necesidades fisiológicas, fuera de las instalaciones y utilizar los servicios destinados para ello.

En caso de que alguien sea sorprendido robando en cualquiera de sus modalidades, realizando acoso sexual, posesión y distribución de droga, portación de arma de fuego, extorsión, lesiones, alterar el orden público y demás acciones que constituyan un delito, será consignado a las autoridades correspondientes.

Famosos le Cantan las Mañanitas a la Virgen

Desde 23:15 horas y hasta las 2:00 horas a través de las diferentes televisoras se transmiten las mañanitas para “La Morenita del Tepeyac”.

El emotivo homenaje “Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” estuvo representado por un elenco de lujo donde se unieron las voces de los artistas del momento y algunas de las más celebres del país para cantarle desde la Basílica de Guadalupe.

Los artistas de esta velada fueron: Aida Cuevas, Aracely Arámbula, Paquita la del Barrio, Edwin Luna, Cynthia Rodríguez, Los Académicos, Paola Chuck, Grupo Pesado, El Dasa y Rosa Gloria Chagoyán, enaltecieron a esta figura tan emblemática y venerada en México.

Otros de los artistas que se presentaron fueron: María Victoria, Daniela Romo, Marco Antonio Solís, Carlos Rivera y Lucero han cantado para “La morenita”. Sun/Agencias