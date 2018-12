Impugna AMLO Recurso Otorgado a la Corte por Ley de Remuneraciones

Ciudad de México, 12 de diciembre.-A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, interpuso recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada, por considerar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad, no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada”, informó Presidencia.

A través de un comunicado, el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, detalló que también se argumentó en el recurso, que el Ministro Instructor otorgó la suspensión considerando que los efectos de las normas cuestionadas podrían afectar los derechos humanos de terceros, sin embargo, esa interpretación desatiende los requisito procedimentales expresos que establece la propia Ley Reglamentaria.

Aclaró que la suspensión concedida se fundamentó incorrectamente en el artículo 59 de la Ley Reglamentaria, que establece que para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, en lo que no se encuentre previsto, se aplicarán las disposiciones relativas a las controversias constitucionales. No obstante, el artículo 64 de la citada Ley, sí prevé la figura de la suspensión y al respecto, dispone que no procede la misma en acciones de inconstitucionalidad.

En el comunicado, la Presidencia recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la Acción de Inconstitucionalidad 105/2018, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como de la reforma al Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre.

“Con posterioridad, un grupo de Senadores de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión promovieron otra acción de Inconstitucionalidad bajo el número 108/2018 en contra de dicha Ley y reforma”, precisó. Sun