López Obrador Firma Iniciativa que Deroga la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto

*LA NUEVA REFORMA PLANTEA: EL REGRESO A SU PLAZA DE LOS MAESTROS QUE FUERON CESADOS POR LA EVALUACIÓN; CREA UN NUEVO SISTEMA DE CARRERA MAGISTERIAL Y EXTINGUE EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN; QUE SERÁ SUSTITUIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA REVALORIZACIÓN DEL MAGISTERIO.

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hoy la iniciativa de reforma al marco normativo relacionado con la educación, para derogar la vigente generada en 2013 a partir del llamado Pacto por México.

La reforma plantea entre sus novedades, el regreso a su plaza de los maestros que fueron cesados por la evaluación; también, un nuevo sistema de carrera magisterial y extingue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que será sustituido por el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, instancia que medirá resultados y certificará aptitudes sin orientación punitiva.

Acompañado del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, así como del consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, López Obrador signó el documento para su envío a la Cámara de Diputados, refiriéndose a la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad hasta educación superior.

Moctezuma Barragán se refirió a las condiciones de la evaluación educativa, como una medida que provocó frustración en el gremio magisterial y describió diferentes aspectos de la reforma que se presenta hoy.

El mandatario celebró que la propuesta se construyó en consenso con padres de familia y maestros. A estos últimos les dijo “compromiso cumplido¨.

El proyecto, incluye un enfoque humanista, que garantiza la implementación de una clase civismo y educación artística, que no figuran en la ley vigente.

Además, plantea una atención prioritaria a los sectores más pobres, en especial de las escuelas multigrado; un trato incluyente y diferenciado en relación a la identidad regional, y énfasis en la educación indígena.

“El hecho de trabajar cerca de los maestros, de las organizaciones sindicales, no implica otra cosa que estar juntos en el aprendizaje de las niñas y los niños. Los sindicatos no renuncian a defender los intereses laborales de sus agremiados. El estado tampoco renuncia a ser el rector de la política educativa”, expresó.

El titular de Educación destacó la importancia de los maestros como el factor más importante para el sector y admitió que muchos rezagos se relacionan con deficiencias administrativas que debe atender el gobierno. Apro

SE Revaloriza a Maestros y Mejorará

la Escuela Pública, Celebra el SNTE

Ciudad de México.- El gremio que encabeza Alfonso Cepeda confió en que la iniciativa del Ejecutivo federal provoque cambios en beneficio de los maestros, para mantener su certeza laboral y profesionalización.

Además, reiteró su voluntad de seguir trabajando al lado de las instituciones y sostener la “buena relación” referida por López Obrador, quien también ha expresado su respeto por la autonomía sindical.

De acuerdo con el SNTE, la propuesta lopezobradorista tomó en cuenta varias exigencias del magisterio, por ejemplo, el fortalecimiento de las Escuelas Normales, la permanente actualización docente y que la evaluación sea formativa y no punitiva.

Según el sindicato, estas propuestas fueron expuestas por los maestros durante los foros de consulta organizados por el ahora secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En dichos espacios los docentes del SNTE enviaron alrededor de 60 mil propuestas, basadas en su experiencia y las necesidades de la escuela pública.

Asimismo, la organización magisterial valora que en la iniciativa que modifica el Artículo 3° Constitucional se consoliden los derechos de niños y jóvenes a una educación pública, gratuita y de calidad con equidad. Apro