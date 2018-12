Urge que las Nuevas Autoridades Atiendan la Porosa Frontera Sur

*Pasa de Todo: Armas, Droga e Indocumentados, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas, 12 de diciembre.- “Es urgente que los gobiernos Federal y Estatal tomen acciones con el objetivo de atender la frontera porosa con Guatemala y no se permita que continúe el ingreso de todo tipo de mercadería, a través del río Suchiate”, precisó el presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos.

Desde luego, señaló, si los legisladores federales hacen como que trabajan, los ayuntamientos y la sociedad civil también deben hacer su parte, exigiéndoles que busquen los mecanismos para proteger esta zona fronteriza que ha estado en el abandono por décadas y que es bastante vulnerable, tal como se observó con la llegada de los migrantes que ingresaron por la fuerza.

El gobierno federal ha sido muy tibio, ha sido muy débil, porque no se ve el principio de autoridad, toda vez que en esta zona fronteriza cualquiera entra o sale como si estuviera en su casa, hay gente que va o viene de los países centroamericanos y de otras naciones, no se sabe qué grado de peligrosidad tienen y aquí vienen a cometer hechos delictivos.

Reiteró que es urgente que se ponga en marcha el estado de derecho, porque no es posible que tampoco en materia de salud haya acciones de vigilancia epidemiológica, toda vez que las personas que llegan pueden traer alguna enfermedad.

NO SE NECESITAN MÁS POLICIAS, SE REQUIEREN ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA

Scott Ramos dio a conocer que tampoco se necesitan más policías, se necesitan estrategias de inteligencia para ir a buscar a “las ratas” y asesinos a sus madrigueras, toda vez que no se necesita detener para investigar sino investigar para detener, para disminuir los índices delictivos que están a la alza en toda esta región.

No hay capacidad de solución para dar más seguridad a la población, están a la orden del día los robos a casa habitación, de vehículos, a cuenta habientes, asesinatos, que quedan en la impunidad y eso a la sociedad la mantiene en zozobra, además frena el desarrollo económico, aseguró.

“Exhortamos al nuevo gobierno federal, al estado y a los ayuntamientos de la región para que implementen acciones y se eficiente la seguridad, ya que eso nos trae como consecuencia la anarquía y el desorden”, destacó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González