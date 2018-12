Arranca el 31 Aniversario del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez”, In Memoriam

* EL EVENTO AJEDRECÍSTICO INICIÓ CON LA CATEGORÍA INFANTIL, PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON LA INAUGURACIÓN OFICIAL, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y DISTINGUIDAS PERSONALIDADES.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre.- Con éxito se inauguró este viernes la 31 edición del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez, In Memoriam”, contando con la participación de 150 competidores en sus tres categorías, Infantil, Juvenil y Libre.

El evento arrancó con la categoría Infantil, para posteriormente continuar con la inauguración oficial, contando con la presencia del Comité Organizador y distinguidas personalidades.

El acto estuvo encabezado por el CP. Enrique Zamora Cruz, Director General del periódico EL ORBE y Semanario EL ORBE; así como por, Adolfo Zamora Cruz, Director Honorario; la Embajadora del Ajedrez en el Estado, doña Esthelita Cruz viuda de Zamora, Enrique Zamora Morlet; Víctor Hugo Escobar De Gyvez, delegado de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; Liliana Torres Velázquez, Coordinadora del evento; Enrique Velázquez Gonzales, Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas A.C

Además de Dony de Jesús López Velázquez, de la Asociación Liberal de Abogados de la Frontera Sur; María Concepción Hernández, Presidenta de la Junta Espacial N° 2 Local de la Conciliación y Arbitraje del Estado; Jorge Alfredo Moreno Carrasco, Delegado de Seguridad Turística y Vial de Tapachula; Clemente Miguel López Zepeda, Presidente de la Fundación Gálatas 6,9; Oscar Ballinas Lezama, Director del Planetario del Cobach; Norberto Antonio de Gyvez Córdova, Presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Costa de Chiapas; Alfredo Torres Monzón, Presidente de la Asociación de Egresados Politécnicos de la Costa de Chiapas, Cap de Corbeta CG, Piloto Aviador José Daniel Vega Herrera, en representación del mando del mando de la zona naval, entre muchas otras personas.

En su intervención, Enrique Zamora Morlet, expresó que hoy se cumplen 31 años desde que la familia Zamora Cruz y periódico EL ORBE impulsaran el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez, In Memoriam”, con el objetivo de dotar a la sociedad tapachulteca una sana herramienta de entretenimiento y convivencia, así como para alejar los niños y jóvenes de los vicios y los malos hábitos.

Señaló que este es un evento deportivo que se ha posesionado en su género dentro de los cinco mejores torneos a nivel nacional, además de que el ajedrez es más que un juego, “es una diversión intelectual, pues constituye una convivencia y sobre todo un medio agradable para ejercitar la mente”, y por eso cada año este torneo reúne no solo a los mejores ajedrecistas, sino también al núcleo familiar.

Expresó que, a lo largo de los años, “hemos contribuido para que Chiapas sea uno de los Estados donde el deporte ciencia tiene mucha importancia y que eso se refleja en las competencias regionales, nacionales e internacionales que se han celebrado en la entidad y en la preparación de dos generaciones de árbitros”.

Asimismo, dijo el evento se ha convertido en una tradición para Chiapas, desde donde han salido grandes campeones que han representando a la entidad y al país en encuentros nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, subrayó que a través de los años, han competido jugadores de todas las regiones del Estado y del país, así como de diversas partes del territorio guatemalteco.

Reconoció el apoyo que el Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ha hecho hacia este evento desde hace dos décadas, en las que ha ocupado honorables cargos populares y ha acudido a las ediciones de este magno evento para sumarse a los esfuerzos para seguir impulsando el deporte en la juventud y niñez de Chiapas.

“Por eso no dudamos que en este nuevo sexenio en Chiapas no se escatimará en las estrategias que sean necesarias para que nuestro Estado sea también precursor del deporte y las buenas costumbres”, recalcó.

Aclaró que ahora no pudo estar en Tapachula porque se trasladó a Mérida Yucatán, a la firma del acuerdo parea garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos de la población sin Seguro Social.

Esto, como parte de la federalización de los sistemas de salud que anunció el Presidente de México y que inicia en ocho Estados como son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche Yucatán y Quintana Roo.

Con este acuerdo se invertirán recursos importantes para la compra de medicamentos gratuitos para la gestión de un fideicomiso especial que incrementará el monto destinado a la salud de los Estados del sureste.

En el arranque del torneo de ajedrez se dio a conocer que Escandón Cadenas agradeció a nuestro Director General la invitación que se le hizo para estar presente en este magno evento que se viene realizando desde hace 31 años.

De acuerdo a Morlet, los grandes esfuerzos dan grandes resultados, y hoy, periódico EL ORBE es el medio de comunicación que más promueve el ajedrez en el país, principalmente en el Estado de Chiapas.

“Consideramos que el deporte, la educación y la cultura juegan un papel fundamental en la transformación del Estado y por ello debe ser una gran prioridad para nuestro Gobernador”, abundó.

Aprovechó para hacer un reconocimiento público a los padres de familia “por todos esos ajedrecistas y por preocuparse en que aprendieran un juego que les servirá para el desarrollo sano en toda su vida.

“Estamos convencidos que debemos sumarnos todos a fomentar el método de vida que alejen a las nuevas generaciones de cualquier vicio y heredarle un mejor futuro porque nos quede claro que vale la pena luchar por la niñez y la juventud de Chiapas”, dijo.

La declaratoria inaugural corrió a cargo de Norberto Antonio de Gyvez Córdova, Presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Costa de Chiapas, quien expresó que la vida es como el ajedrez, donde cada decisión que se toma es una jugada que define nuestras acciones hacia los demás.

Felicitó a la familia Zamora Cruz por seguir manteniendo con vida esta bonita actividad que reúne a un sinfín de ajedrecistas.

Luego, el primer movimiento de piezas fue por parte del niño, César René Rodríguez Rivera, del Club de Ajedrez Enrique Zamora Morlet (EZM) de Cacahoatán, y Esthelita Cruz viuda de Zamora, además de Adolfo Zamora Cruz y Sofía Santos García, los menores con menos de seis años de edad.

Luego del protocolo inaugural, el árbitro principal de la competencia, Jerónimo Hernández Martínez, acompañado de José Alfredo Castillo, Arbitro Oficial y Rolando Ramírez, Árbitro Estatal, arrancaron la segunda ronda de esta competencia.

En este magno evento compiten los clubes Enrique Zamora Morlet, de Cacahoatán; Tecnológico de Tapachula, Salazar Narváez, Escaques 64, Rey Blanco, Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Club Balan, Colegio Miguel Hidalgo; Club Azteca, de Huehuetán; Club José Raúl Capablanca, Politécnicos de Tapachula, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista