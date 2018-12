Entrega Titular de SHCP Proyecto de Presupuesto 2019 en San Lázaro

Ciudad de México.- Como lo prometió en campaña, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destinará la mayor parte de los recursos del Proyecto del Presupuesto de Egresos a las pensiones de los adultos mayores con un total de 100 mil millones de pesos, lo cual duplicará los recursos que actualmente reciben.

Esta tarde, Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asistió a la Cámara de Diputados para hacer entrega del Paquete Económico 2019. Lo recibió el presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo quien soltó:

“A pesar de que estamos en posadas, este presupuesto no es una piñata, es un proyecto nacional… Es el documento político más importante de México. Este es el presupuesto indicativo del rumbo de la cuarta transformación”, dijo Muñoz Ledo en el Salón Legisladores, donde se llevó la entrega del Paquete.

Entre los rubros que priorizó el gobierno entrante, después de los adultos mayores, se encuentra el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual fue presentado hace una semana en el Museo Nacional de Antropología por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien aseguró ante empresarios que dicho programa requerirá 100 mil millones de pesos, aunque no precisó el periodo de tiempo.

El Paquete Económico dejó ver que para Jóvenes Construyendo el Futuro se destinarán 44.3 mil millones de pesos para becar a 2.6 millones de jóvenes.

Por otra parte, en el rubro de Modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad, donde tendrá cabida el Aeropuerto de Santa Lucía, la SHCP destinó 18 mil millones de pesos. Mientras que 17.3 mil millones de pesos serán para el programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

El gobierno de AMLO canalizará recursos por el orden de ocho mil millones de pesos para el Plan de Reconstrucción y para Colonias Marginadas, respectivamente. Además, siete mil millones para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

En el caso del Tren Maya, este proyecto recibirá seis mil millones de pesos; y el Corredor Transístmico 9 mil millones de pesos.

Por su parte, las transferencias federales a los estados (participaciones, aportaciones y otros conceptos) en 2019 alcanzarán un monto de aproximadamente 1.9 billones de pesos. En particular, las participaciones federales tendrán un incremento real de 8.4% con respecto a lo aprobado en 2018. APRO