Premios y Regalos al Término del Torneo de Ajedrez; Nos vemos en el Torneo 32: Directiva

* LUEGO DE TRES DÍAS DE ACTIVIDADES, TERMINÓ LA 31 EDICIÓN DEL TRADICIONAL TORNEO DE AJEDREZ ORGANIZADO POR EL ORBE

* LA REVELACIÓN FEMENIL FUE LA NIÑA MARÍA JOSÉ GUILLÉN MORENO, QUIEN SUMÓ MÁS PUNTOS EN SU PRIMERA PARTICIPACIÓN Y FUE GALARDONADA CON TROFEO, MEDALLA Y RECONOCIMIENTO.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre.- Luego de tres intensos días de jugarse el deporte ciencia, la 31 edición del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, concluyó en la tarde de este domingo, teniendo como sede a las instalaciones del Hotel Cabildo´s.

El acto de clausura estuvo encabezado por el Director General del Periódico y Semanario EL ORBE, Enrique Zamora Cruz; así como por el Director Honorario del rotativo, Adolfo Zamora Cruz.

Ante cientos de jugadores de todas las edades y sus familiares, el evento contó además con la presencia del Coordinador General de EL ORBE, Enrique Zamora Morlet, y de la Embajadora del Ajedrez en Chiapas, Esthelita Cruz viuda de Zamora.

En su intervención, el Director de EL ORBE expresó que este evento, uno de los más importantes en el sureste mexicano, se organiza en honor a Don Juan Zamora Velázquez, por lo que agradeció a los jugadores, familiares y a los entrenadores, el realce que le dieron al torneo.

Asimismo, los equipos como el Club de Ajedrez Enrique Zamora Morlet, de Cacahoatán; Tecnológico de Tapachula, Salazar Narváez, Escaques 64, Rey Blanco, Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Club Balán, Colegio Miguel Hidalgo, Club Azteca de Huehuetán, Rey Blanco de Tapachula, José Raúl Capablanca, entre otros.

Por su parte, el payaso Gabirucho, presentó un divertido espectáculo dirigido a los ajedrecistas y a los padres de familia.

Después se hizo la premiación y entrega de reconocimientos, empezando con la niña Karina Guadalupe Guillén Moreno, por ser la promesa del ajedrez en Tapachula, quien lleva dos años consecutivos ganando a nivel estatal en la rama femenil, reafirmando nuevamente su talento en esta edición de la justa.

De igual forma, a Humberto Blanco, por más de 25 años compitiendo en el torneo; a Jorge Ramírez Juárez, expresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, entre otros.

Posteriormente se dio paso a la entrega de premios a la categoría Infantil obteniendo el primer lugar, Karina Guadalupe Guillén Moreno; el segundo fue para Brian Elih Escalante Pérez; tercero, Ángel Adrián Ross Salgado, mientras que el cuarto y quinto sitio fueron para Axel Rubén Muñoz Ortiz y Manuel de Jesús Villagrán Reyes.

La revelación femenil quedó en manos de la niña María José Guillén Moreno, quien sumó más puntos en su primera participación y fue galardonada con trofeo, medalla y reconocimiento.

En la Categoría Juvenil los ganadores fueron: Omar Alejandro Reyes Cruz, primer lugar; Adriana Martínez Espinoza; segundo sitio, y tercer sitio, Martín Ladislao Juan Jiménez; mientras que el cuarto y quinto lugar lo obtuvieron, Daniel Vázquez Morales y Marco Antonio Espinoza Martínez, respectivamente.

De acuerdo a los resultados de la Categoría Libre, el primer lugar se lo adjudicó Florentino Garmendez González; mientras que el segundo fue para Fernando Antonio Mejía de León, de Guatemala.

En el tercer escaño quedó Rubén Neftalí Muñoz Trujillo; en tanto que el cuarto sitio fue para José David García Guillén.

Tal y como lo había establecido oportunamente la convocatoria, los ganadores del primero al tercer lugar de la Infantil y Juvenil, obtuvieron medalla, trofeo y ajedrez con tablero. El cuarto y quinto, trofeo y ajedrez con tablero.

En la Primera Fuerza, 5 mil Pesos en efectivo al primero; 3 mil al segundo; dos mil al tercero; mil al cuarto lugar y 750 al quinto, además de medalla y trofeo para los primeros cinco en puntuación.

Las competencias durante estos tres días fueron sancionadas por los árbitros, Nefi Jerónimo Hernández, Árbitro Internacional, quien fue auxiliado por José Alfredo Castillo, Arbitro Oficial y Rolando Ramírez, Arbitro Estatal.

El Torneo fue válido para Rating Nacional y contó con la anuencia de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (FENAMAC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (AAECHAC).

El acto de clausura corrió a manos del Director Honorario, Adolfo Zamora Cruz, e hizo hincapié en que el torneo se ha convertido no sólo una tradición que reúne a familias enteras en emocionantes jornadas, sino también como un atractivo turístico de visitantes de otras entidades y de Centroamérica.

En el evento estuvieron, además, Víctor Hugo Escobar De Gyves, delegado de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; y Enrique Velázquez González, presidente de la AAECHAC.

Mientras que, por EL ORBE, asistieron Miguel Laparra Cueto, de la Sección de Sociales; Nelson Bautista, de la Sección Deportiva; Raymundo Grajales Murillo y Roberto Corado Mosqueda, de la Nota Roja.

Asimismo, el caricaturista Hans Kabsh (Kavel); el subdirector, Jesús Sánchez Martínez; las coordinadoras del evento, Liliana Torres Velázquez y Loren Islas Villalobos; así como, Ildefonso Ochoa Argüello, jefe del Área de Investigaciones Especiales. EL ORBE/Nelson Bautista

Ver Tablas de Resultados en la Página 53