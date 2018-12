Hay Indicios de Huachicol en Refinerías, Dice AMLO

Ciudad de México, 17 de diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene indicios de que el llamado “huachicol” -robo de combustibles- no solo se presenta en la red de ductos de Pemex, sino también en refinerías y centros de distribución.

“Hay indicios de que el robo se da al interior de Pemex, de refinerías y de los centros de abasto de combustibles. Entonces, estamos ya afinando el plan para cortar de tajo con el robo de combustibles”, informó en su conferencia de prensa mañanera.

El Presidente López Obrador apuntó que esta tarde se reunirá con el director de Pemex para afinar el plan contra el robo de hidrocarburos que dará a conocer la próxima semana.

“Hay ya medidas que vamos a tomar en todo sentido: coordinación, mando único, atención, no sólo al robo de combustibles, de ductos, no solo a la ordeña de ductos, sino también, en refinerías, en centros de distribución”, expresó. Sun