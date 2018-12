AMLO Deja Fuera del Presupuesto a las Universidades; Dice se Rectiticará

*Representantes de Escuelas le Protestan.

Francisco I. Madero, Hgo., 18 de diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un error en la asignación del presupuesto para universidades y rectificará para que tengan un aumento en el 2019. Durante la presentación del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez y la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, el titular del Ejecutivo detalló que las universidades públicas recibirán lo mismo que el 2018 más el aumento de la inflación. Sin embargo, el presidente López Obrador no precisó de que forma se realizaría dicho ajuste.

“En este acto histórico de reapertura de “El Mexe” quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, académicos y directivos de las universidades, que se cometió un error en la presentación del presupuesto. Porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir un presupuesto para reducir y en efecto hay una reducción de 4 o 5 mil millones de pesos a las universidades públicas”, reconoció.

Dijo que se reparará ese error y se les va a entregar a las universidades lo que les corresponde. “Lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la ANUIES, de que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo que el 2018 más inflación, ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Lo dije pero no se registró en el presupuesto y esto ha creado inconformidades”, expuso.

Aclaró que en su gobierno cuando se cometa un error, “vamos a rectificar porque no podemos aferrarnos”.

En cambio, les pidió a los rectores de universidades públicas que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las instituciones. Sun