Entrega Rutilio Escandón Ayuda Humanitaria a Municipios Afectados por Bajas Temperaturas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó ayuda humanitaria a municipios más impactados por las bajas temperaturas, en colaboración con el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El mandatario dijo a las Presidentas de los DIF municipales que este Gobierno que inicia es diferente, auténticamente democrático, del pueblo y para el pueblo, que es el que manda y que así lo determinó en las elecciones locales del pasado 1 de Julio, “vamos a cumplir con los pies firmes en la tierra hasta donde humanamente se pueda”.

Al hacer la entrega de ropa, cobertores y telas, donados al Gobierno del Estado por el SAE, afirmó que su Gobierno va a transparentar todo, porque la sociedad tiene derecho a saber en qué se invierten los recursos públicos y las instituciones tienen la obligación de ejercerlos correctamente.

El titular del Ejecutivo Estatal señaló que seguirá viniendo ayuda de todo tipo de parte del SAE, sobre todo para los pueblos y comunidades más marginados, los que se encuentran en mayor vulnerabilidad social, “vamos a estar muy puntuales con ellos, estamos teniendo el gran respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un gran aliado, es muy humano, eficaz y trabajador, sólo busca el bien común”.

En las instalaciones del DIF estatal, agradeció al pueblo el darle la responsabilidad de gobernar; “desde temprano estamos muy pendientes, en equipo y unidad por la seguridad de todos, estamos atentos, reunidos para tener conocimiento de lo que sucede en Chiapas, por ello, agradezco a los servidores públicos federales, Ejército, Marina, Procuraduría General de la República, Policía Federal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Consejo Estatal de Seguridad Pública y demás instituciones”.

Rutilio Escandón aseguró que estarán atentos a todas las contingencias, para prevenir los daños por fenómenos meteorológicos; en materia de salud, apuntó que el llamado es que acudan a vacunarse contra la influenza, para hacer frente a las bajas temperaturas, ya que se esperan 50 frentes fríos en la entidad.

El mandatario insistió en que se acabará el cuadro básico y que va a haber todos los medicamentos, cueste lo que cueste, “no me interesa que me manden el dinero, soy feliz que envíen las medicinas, que el Estado mexicano lo administre, pero que no nos falten los insumos, así vamos a ir avanzando, con López Obrador se acabó el abandono a Chiapas”.

Añadió que con la construcción del Tren Maya también se generarán grandes beneficios, ya que Chiapas tiene vocación por el turismo, pero también se impulsarán la agricultura y la ganadería, además de la implementación del programa Sembrando Vida, para generar 80 mil empleos formales y plantar 200 mil hectáreas de árboles en la entidad, con más de 400 millones de Pesos mensuales.

Asimismo, mencionó que, con proyectos como becas para todos los estudiantes de preparatoria y para los estudiantes de escasos de recursos que asistan a la universidad, el doble de pensión para adultos mayores, así como la construcción de seis nuevas universidades, Chiapas va a salir adelante, ya que se destinará una inversión de 32 mil millones de Pesos para todas estas acciones.

Estuvieron presentes Raúl Lozano León, delegado del sureste del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sistema de Administración Tributaria; el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la diputada Valeria Santiago, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado; las Presidentas de 13 DIF municipales y Delegados Regionales del Sistema Estatal de Protección Civil, entre otros. Comunicado de Prensa