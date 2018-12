Más de 700 mil Migrantes Recibirá México y Corren a Trabajadores del SAT

* Incoherencia: Mantienen Extranjeros y Despiden a Compatriotas.

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) pidió al gobierno mexicano someter a consulta el acuerdo con Estados Unidos para recibir a más de 768 mil migrantes de otros países, que se encuentran en trámite migratorio o de asilo político, mientras se resuelve su situación jurídica.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés aseguró que de forma abrumadora la gran mayoría de bajacalifornianos no estarán de acuerdo con una medida de esta naturaleza.

Todos los migrantes que pudieran venir a nuestro país a esperar la resolución de su situación jurídica por parte de Estados Unidos, y no son nacionales, podrían ser carne de cañón para la delincuencia organizada y los polleros”, señaló.

Esto pondría en riesgo a las familias bajacalifornianas, manifestó el panista en conferencia de prensa donde estuvo acompañado por líderes estatales del blanquiazul y el presidente del PAN capitalino, José Luis Ovando.

Cortés resaltó que no hay condiciones económicas para recibirlos, pues del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 eliminaron la partida de Apoyo al Migrante, que estaba proyectada en 300 millones de pesos.

Lo que pedimos a Estados Unidos es que, en todo caso, quienes se encuentren en litigio respecto a su situación jurídica, se queden allá mientras ésta se resuelve, o que los deporten a sus países de origen”, sentenció.

También le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que explique a los bajacalifornianos por qué razones está llegando a un acuerdo de este tipo y con este impacto negativo. Agencias