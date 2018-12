Por Falta de Pago Protestan en Oficinas de Gobierno, Plantones, Marchas y Toma de Edificios Públicos

*PROTESTA DE MAESTROS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE

* EN EL COBACH DE ÚLTIMA HORA LLEGARON A UN ARREGLO CON EL PAGO DE AGUINALDO Y QUINCENA ATRASADA, A MÁS TARDAR PAGARÁN EL 29 DE ESTE MES Y EL RESTO A MEDIADOS DE ENERO.

* MAGISTERIO MANTIENE MESA DE NEGOCIACIÓN CON AUTORIDADES DE EDUCACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre.- Este viernes se dio una jornada de protestas en Chiapas, en las que hubo marchas, plantones y tomas de edificios gubernamentales.

Por ejemplo, en la capital, Tuxtla Gutiérrez, cientos de maestros del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) protestaron en la explanada externa del Palacio de Gobierno del Estado.

Con mantas y pancartas, exigieron a las autoridades el pago del aguinaldo, la segunda quincena de Diciembre y otras prestaciones que, aseguran, no les han cumplido.

En el acto, Víctor Manuel Pinot Juárez, dirigente del Sindicato Único Independiente del Cobach (Suicobach), dio a conocer a los medios de comunicación que son alrededor de siete mil 500 docentes afectados por esos adeudos, que se calcula podrían ascender a los 200 millones de Pesos.

De acuerdo al líder de los trabajadores, la cobertura de esos pagos se debió de realizar como máximo el pasado 15 de Diciembre, tal y como la marca el Contrato Colectivo de Trabajo, pero no se hizo.

Oportunamente acudieron al Gobierno Federal y al del Estado para que se atendieran esas obligaciones patronales, pero que se echan la culpa unos a otros de que no hay recursos, y tampoco hay respuestas positivas, dijo.

Algunos funcionarios les aseguran que el Gobierno Federal ya envió el dinero a Chiapas, señaló, pero otros les dicen que lo enviado es insuficiente para el saldo del adeudo, entre otros pretextos.

Paralelo a esa protesta, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), se apoderaron de diversos edificios públicos en la Entidad.

De acuerdo a David Guzmán Salas, dirigente de la organización Bases Magisteriales Organizadas (Bamos 40), las acciones fueron para respaldar la mesa de trabajo que se abrió este fin de semana con el Gobierno Estatal, en la que se espera den atención al compromiso que hicieron hace algunos días para que suspendieran su paro laboral en la Entidad.

En la reunión participan servidores de primer nivel de diversas dependencias, como la de Hacienda, Gobierno, Infraestructura, Educación, entre otros.

En la mesa se están discutiendo temas como el pago de salarios para maestros interinos, basificación de docentes, medicamentos para el ISSTECH, reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo del año pasado, entre otros.

Al cierre de la edición, el encuentro seguía sin muchos avances. Se espera que en las próximas horas se informe sobre los resultados, de los que dependerá si los trabajadores dan por concluidas sus protestas o, de lo contrario, las acciones que tomarán.

Entre los edificios que fueron tomados está la Unidad Administrativa del Gobierno Estatal, ubicada al sur de Tapachula, en la que se paralizaron al menos 16 oficinas gubernamentales.

En esta ocasión se permitió que los servidores públicos pudieran salir y después fueron colocadas cadenas y candados en el acceso y salida de ese lugar, sin que se registraran incidentes.

Mientras tanto, dos maestros fueron declarados desparecidos misteriosamente, por lo que sus compañeros y familiares temen por su integridad.

Los primeros informes señalan que Horacio Meléndez López, de 70 años de edad, y Marco Antonio Ocampo Argueta, de 42, desaparecieron cuando viajaban en un Ford Focus, color negro, con placas de circulación DRH-39-20 del Estado de Chiapas.

De acuerdo a la tarjeta de búsqueda, Meléndez López es maestro de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y formador de varias generaciones de maestros de instituciones del sistema básico. Mientras que Ocampo Argueta es maestro de una primaria del municipio de Venustiano Carranza.

Familiares de los desaparecidos dijeron estar sumamente preocupados con lo ocurrido y esperan que ese incidente no esté ligado a su activismo en defensa del magisterio rural en Chiapas.

Se indicó que ambos desaparecieron en la Delegación de Terán, al surponiente de la capital del Estado; y hasta ahora no se sabe de su paradero. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello