Inicia AMLO en Oaxaca el Programa Nacional de Infraestructura Carretera

San Juan Evangelista, Oax. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha, en este municipio zapoteco, el Programa de Pavimentación de Caminos a cabeceras municipales, cuyos recursos serán administrados de manera directa por los presidentes municipales de usos y costumbres, a quienes entregó los primeros cheques para el arranque de las obras. Llamó a poner fin a los contratistas.

Señaló que la pasada administración dejó un gobierno igual que “un toro viejo y reumático, de avance lento, imagínense para bajar los beneficios, es una maraña de burocracia”. Por eso se pronunció porque sean las autoridades de usos y costumbres las que manejen bien los recursos y al mismo tiempo “me ayudan a gobernar”.

Durante los próximos seis años se construirán 5 mil 531 kilómetros de caminos que requerirán una inversión de 14 mil 200 millones de pesos y se crearán 197 mil 500 empleos.

Del total de las comunidades consideradas, 188 pertenecen a Oaxaca. Y en 2019, en el estado “abriremos 18 frentes para conectar 50 cabeceras municipales”, con el desarrollo de 685 kilómetros de caminos, señaló Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Explicó que se invertirán en el siguiente año 2 mil 230 millones de pesos, y con las obras se crearán 14 mil empleos directos y 10 mil 500 indirectos, lo que beneficiará en forma directa a una población de cerca de 200 mil habitantes.

El presidente resaltó la honestidad de los pueblos indígenas, donde dijo “no hay ladrones. Eso es una gran ventaja, porque el principal problema que estamos enfrentando en el país es la corrupción, es el cáncer que está destruyendo al país y es lo que vamos a cortar de tajo, se va a acabar la corrupción, ¡me canso ganso!”, resaltó.

Dijo que los recursos serán entregados de forma directa, por lo cual ya no habrá moches, pues pidió a los legisladores que el presupuesto de egresos del próximo año incluya una cláusula donde se establezca que “se van a poder entregar los recursos federales directamente a las autoridades de usos y costumbres”, y ellos van a poder administrar esos fondos.

Planteó que serán los habitantes de las comunidades las que realicen las obras.

“Queremos que haya trabajo para la gente y que no tengan la necesidad de emigrar, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. No queremos ya migración forzosa, queremos migración optativa; que la gente decida libremente y por eso es importante que haya trabajo en los pueblos”.

También convocó a la unidad para sacar adelante al país y llamó a ver hacia adelante. “Hay dos caminos: si vamos a juzgar, vamos a empezar con los de arriba, ya hagamos a un lado la hipocresía de estar agarrando nada más chivos expiatorios; vamos con los de arriba, los ex presidentes, desde Salinas hasta Peña. Pero que opino yo, ya saben que me gusta polemizar, que mi pecho no es bodega y que siempre digo lo que pienso. ¿Cuál es mi postura?, que veamos para adelante y que nosotros demos el ejemplo de que nunca jamás va a haber corrupción e impunidad en el país”.

Yo “no necesito ganar legitimidad engañando a la gente. Vamos a seguir actuando con honestidad, desterrando la corrupción de México, ese es mi compromiso”, dijo. Agencias