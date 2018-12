Ratifica el Gobernador Rutilio Escandón su Compromiso de Impulsar el Deporte

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió al Festival Deportivo de Exhibición, que se realizó en la capital chiapaneca, donde ratificó su compromiso de impulsar una política deportiva que garantice la formación y preparación de jóvenes talentos que compitan con dignidad a nivel nacional e internacional.

Acompañado de la directora del Instituto del Deporte, Tania Valeria Robles Velázquez, el mandatario platicó con las y los jóvenes, a quienes ofreció todo el respaldo de su Gobierno, al tiempo de encomendar a la titular de esta importante dependencia a no escatimar esfuerzos ni recursos para el desarrollo del deporte.

Escandón Cadenas dijo que se recuperarán las instalaciones deportivas para que estén al servicio de la gente, ya que a través del deporte se construyen sueños, ilusiones y esperanzas, pero también el practicarlo motiva a vencer las adversidades “y en Chiapas las vamos a vencer todas”.

“La práctica del deporte genera solidez y nuestro compromiso es fomentar todas las disciplinas para que muchos jóvenes nos representen dentro y fuera del país”, dijo Escandón Cadenas al precisar que con esta medida también se hace a un lado el círculo vicioso de las drogas, que afectan la vida diaria y la salud.

En otro momento, reconoció el talento de las y los atletas chiapanecos que han dado la cara por el Estado y por el país, sobre todo aquellos que están cerca de ir a las olimpiadas. A todas y todos les pidió seguir dando su mayor esfuerzo en todas las disciplinas para que haya una sana competencia en los grandes eventos.

“De aquí van a salir grandes deportistas, estaremos pendientes de todos, del deporte, ahí está la base para una sociedad más sana, ya que previene enfermedades y nos mantiene con un mejor nivel de vida”, indicó.

Tras manifestar su reconocimiento a las y los deportistas que han salido adelante y han puesto en alto el nombre de Chiapas, a pesar de que ha faltado apoyo, como el caso de Susana y Aremi Fuentes, quienes estuvieron presentes en el evento, Escandón Cadenas valoró el esfuerzo de la Directora del Instituto del Deporte para no improvisar en las disciplinas, sino actuar con base en el conocimiento y la lealtad al deporte.

Por su parte, Tania Valeria Robles Velázquez expuso que el deporte no sólo genera satisfacciones, sino también bienestar, que es el sueño y el propósito de Chiapas en el nuevo Gobierno.

“Con base en políticas públicas trabajaremos en la promoción al deporte y el cuidado de la salud, para que la juventud represente al Estado y al país en competencias nacionales e internacionales”, destacó.

En su intervención, la deportista Susana Paola Fuentes Zavala dijo que si bien el deporte la ha llevado a competir en eventos internacionales, el reto sigue siendo el apoyo fuerte a quienes han dejado el corazón en cada competencia, aunque otros se fueron de Chiapas en busca de oportunidades.

Estuvieron presentes la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el titular de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; la diputada Aída Guadalupe Jiménez Sesma, presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso del Estado; el director del DIF, Ángel Carlos Torres Culebro; el presidente de la Asociación de Atletas sobre Sillas de Ruedas, Alfredo Martínez Espinosa, así como atletas medallistas, entrenadores y capacitadores. Comunicado de Prensa