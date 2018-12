UNTRAC se Pronuncia por Reducción del IVA e ISR en la Frontera Sur

*No Olviden la Zona Económica Especial.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre.- Porque la frontera sur tenga un trato igualitario como la frontera norte, se pronunció Fernando Unda Castañeda, Delegado en Chiapas de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC), quien dijo que se hace necesario que haya reducción en el cobro del IVA y del ISR.

Para lograr esto se hace necesario la unificación y un pronunciamiento no sólo de parte de la sociedad, los sectores productivos y empresariales, sino también de los Presidentes Municipales, cuerpos edilicios, legisladores locales y federales y del Gobernador del Estado, afirmó.

El incremento al salario, que también tuvo una diferencia en la frontera norte como en la del sur, viene a beneficiar en mucho a las clases vulnerables, se hace necesario que las autoridades continúen trabajando arduamente para fortalecer el poder adquisitivo, añadió el dirigente.

Unda Castañeda precisó que como Delegado Estatal de la UNTRAC en Chiapas, ve con buenos ojos las acciones implementadas por el Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador y en la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, situación que permite visualizar que para el próximo año habrá buenas expectativas para la población en general.

Hizo un llamado a López Obrador para que voltee sus ojos hacia esta frontera sur en la que hace falta mayor atención en materia de seguridad, obras de beneficio social y, sobre todo, que la zona limítrofe con Guatemala sea atendida por su vulnerabilidad, y porque además existe una Zona Económica Especial que genera expectativas para esta región.

Como UNTRAC en el tema de los carros americanos se hace necesario que se les permita circular libremente por todo el territorio nacional, señaló, toda vez que se trata de unidades pertenecientes a personas dedicadas a la producción del campo y los necesitan para transportar sus cosechas de un lado a otro, y en algunas ocasiones a sus familiares, porque no pueden pagar viajes en autobús, mucho menos en avión.

Las aduanas de Huixtla y de Comitán son las que les están afectando, toda vez que si alguien quiere viajar a Escuintla, no puede pasar de Huixtla, ya que se los confiscan, “nos miran como delincuentes”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González