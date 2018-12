Cierra el 2018 con Violencia muy Alta Hacia las Mujeres

* La Mayoría de Ataques por los Mismos Familiares.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre.- “Estamos cerrando con un año sumamente violento, con índice bastante alto en abusos sexuales a niñas y adolescentes, y no es para menos que a nivel nacional tengamos el primer lugar en embarazos en adolescentes por violaciones”, precisó Elsa Simón Ortega, fundadora y representante legal de la organización Por la Superación de la Mujer, A. C.

Explicó que también hay un índice bastante alto de violencia hacia las mujeres mexicanas y migrantes, “estamos cerrando en la oficina con 299 expedientes y en el refugio con más de 200 personas junto con sus hijos, a quienes se tienen que atender en la problemática que enfrentan”.

Al hacer un comparativo de los años 2016 y 2017 con respecto al 2018, dijo que los casos de violencia tuvieron un incremento de más del 40%, situación que calificó de preocupante y lamentablemente las violaciones sexuales a niñas y adolescentes son cometidas por personas muy cercanas, la mayoría son los padrastros, los padres, primos, abuelos y también se da por parte de terceras personas, pero el índice es bajo.

En una evaluación sobre violencia, destacó, México recibió 16 recomendaciones para atender a las mujeres y que no se le dio cauce a pesar de tener varios tratados internacionales firmados.

Municipios como Suchiate, Motozintla, Tonalá, entre otros, no tienen Ventanilla de Atención a la Mujer por parte de la Secretaría de Igualdad de Género, se espera que en breve se puedan reactivar para trabajar coordinadamente con la autoridad para para atender la problemática de la violencia, toda vez que “esa parte que debe de atender la autoridad es lo que estamos atendiendo nosotros”, añadió.

Tampoco ha sido instalada una Casa de Emergencia en muchos municipios, como lo marca la ley, porque a dónde van a llevar a una mujer o una niña que les llegue a pedir ayuda, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que todos los municipios de la región son violentos, no solamente Tapachula; e indicó que las víctimas pueden llamarle o enviarle un mensaje al número de celular 9626225008, las 24 horas del día. EL ORBE / Rodolfo Hernández González