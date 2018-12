Rutilio Escandón Entregó Constancias de Libertad a 142 Hombres y Mujeres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de un análisis de diversos procesos penales en la Mesa de Reconciliación, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó 142 Constancias de Libertad a mujeres y hombres que se encontraban recluidos en distintos Centros de Reinserción Social de Chiapas.

En compañía de su esposa, Rosalinda López Hernández, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Oscar Trinidad Palacios, el mandatario les pidió incorporarse a la vida productiva, caminar con la cara en alto y aprovechar esta nueva oportunidad para disfrutar a sus familias.

Escandón Cadenas recalcó que su Gobierno se encargará de hacer justicia a todos los chiapanecos que lo requieran, por lo que “seguiremos trabajando entre los tres Poderes del Estado, para estar en posibilidades de conceder más libertades, a través de la Mesa de Reconciliación”.

Entre los beneficiados se encuentran personas de diversos municipios del Estado, así como de países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

“En Chiapas no hay privilegio para nadie, estamos haciendo justicia, respetando los derechos humanos y las garantías de las y los ciudadanos”, aseveró el jefe del Ejecutivo Estatal desde las instalaciones del Poder Judicial del Estado.

Subrayó que este hecho simboliza un acto de humanismo, ya que una de las prioridades de su administración es garantizar el bienestar de las familias.

“Hoy se abre una nueva posibilidad de renacer; y este año viene acompañado de una transformación social a favor del desarrollo de nuestra querida patria”, apuntó.

Durante su intervención, el titular del Poder Judicial, Juan Oscar Trinidad Palacios, enfatizó que el trabajo de la Mesa de Reconciliación es una muestra de la directriz de la actual administración estatal, que se preocupa por dignificar al ser humano, dando cumplimiento a las políticas penitenciarias.

Refirió que Chiapas es una de las entidades que fomenta el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los protocolos internacionales de protección a los derechos humanos, equidad de género y la no discriminación, por ello, consideró a la libertad como ese derecho humano que permite desarrollarnos con pleno respeto.

Mientras tanto, Celia Cruz Pineda, una de las beneficiadas, reconoció la labor de los Poderes del Estado, al apoyar a la población penitenciaria, no sólo a quienes hoy recuperan su libertad, sino también a sus familiares.

Estuvieron presentes, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez; la delegada del Instituto Nacional de Migración, Carmen Yadira de los Santos Robledo.

Asimismo, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa; la representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Claudia Ruiz Coutiño; los Cónsules de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, así como Magistrados y familiares de las y los liberados. Comunicado de Prensa