En el 25 Aniversario, EZLN Critica al Gobierno de AMLO

* Advierten que Defenderán su Territorio.

San Cristóbal de las Casas, Chis. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmó que no permitirá que “pase el proyecto de muerte” del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que defenderá lo que ha construido en los últimos 25 años.

En el marco del 25 aniversario del alzamiento Zapatista de enero de 1994, agregó que “no vamos a permitir que vengan a destruirnos”, al tiempo de advertir que “no le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que le cambió de nombre para no decir Ejército, pero son lo mismo”.

A través del Subcomandante Moisés sostuvo que López Obrador, a quien no mencionó por su nombre, “va a destruir al pueblo de México, pero principalmente a los pueblos originarios; vienen por nosotros, especialmente por el EZLN”.

Durante el acto efectuado en la comunidad de La Realidad, municipio de Las Margaritas, en la Selva Lacandona, reiteró que no le tiene miedo al gobierno de López Obrador. “Vamos a pelear y lo vamos a enfrentar”.

Remarcó: “Vienen por nosotros, los pueblos originarios. La consulta que hacen es para manipular al pueblo. Le están pidiendo permiso con votos para que nos ataquen. Están consultando para que vengan a enfrentarnos con esa porquería de Tren Maya”, pero “si nos provocan vamos a defendernos. No vamos a permitir que alguien venga a cobijarse a este territorio en rebeldía”.

El grupo rebelde expresó que “el que está en el poder es muy mañoso, (dice) que está con el pueblo de México y sigue engañando a los pueblos originarios, demostrando que se hinca en la tierra pidiéndole permiso y diciendo que todos los pueblos originarios le creen, pero nosotros le decimos que no le creemos”. Apro