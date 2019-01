Con el 2019 Aumentan Gasolinas, Energía Eléctrica, Gas, Entre Otros

México.- 2019 trae diversos ajustes salariales, fiscales e incrementos a diversas tarifas públicas en el país.

El salario mínimo general en la mayor parte del país pasa de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios, esto es un aumento de 16.21%

Y en 43 ciudades de los estados de la frontera norte del país, el salario mínimo pasa de 88.36 pesos a 176.72 pesos, esto es, un incremento del 100%.

Es importante destacar que, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, donde se publicaron estos aumentos, los montos de salarios mínimos no deben ser utilizados como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral como los contractuales, para servidores públicos o salarios del sector informal.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aclaró que el ajuste del salario mínimo no afecta el monto de pagos que realicen los trabajadores que tengan un crédito hipotecario ya que su deuda se actualiza con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En materia fiscal, hay algunos cambios para este 2019.

Desaparece la llamada “Compensación universal” de impuestos como ISR para las empresas y se limita para aquellas empresas que tienen tasa cero de IVA como las exportadoras o del sector pecuario.

De esta manera, si una empresa tiene un Impuesto Sobre la Renta a cargo tendrá que pagarlo y solicitar la devolución del saldo a favor mucho tiempo después. Están pendientes las reglas para esta medida fiscal.

Otro cambio fiscal es que sube de 0.46% a 1.04% la retención de impuesto a las inversiones que hagan personas físicas en bancos.

En la llamada Zona Libre de la Frontera Norte del país, la tasa del IVA baja del 16% al 8% y del ISR de 30% a 20%.

A esta medida se añade una baja en la tasa cero de IVA a gasolinas y diésel, estímulo que busca disminuir la brecha en el costo que tienen los combustibles de los estados fronterizos del norte con los condados vecinos del lado de Estados Unidos. Esto permitirá estimular a las empresas y proveerles de un costo de los energéticos más bajo, indicó la Secretaria de Economía.

La Secretaría de Hacienda informó que a partir del 1 de enero se modifica el esquema de estímulos semanales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre gasolinas y diésel de tal manera que amortigüen los movimientos en las referencias internacionales y en el tipo de cambio.

De esta manera a partir de este año, las cuotas del IEPS para gasolinas y diésel se actualizan en base a la inflación de 3.4 por ciento.

La cuota de ese impuesto para la magna pasa de 4.59 pesos a 4.81 pesos, es decir, aumenta 22 centavos.

La cuota de IEPS para la Premium pasa de 3.88 pesos a 4.06 pesos, esto es, sube 18 centavos.

Y el diésel sube 24 centavos, al pasar de 5.04 pesos a 5.28 pesos.

En enero de 2019, las tarifas eléctricas de suministro básico que pagan las industrias, comercios y empresas de servicios se incrementan 0.41% en promedio nacional. Esta tarifa se actualizará de manera mensual durante 2019.

La autoridad regulatoria asegura que la medida no impacta a los sectores doméstico y agrícola que representan el 90% restante de los usuarios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa en su página de internet que el precio de los pasaportes será el siguiente:

Por tres años, sube de 1,205.00 pesos a 1,265.00 pesos; por seis años, de 1,660.00 pesos a 1,735.00 pesos; por diez años, de 2,550.00 pesos a 2,670.00 pesos

También hay ajuste en la Tarifa de Uso de Aeropuerto o TUA que deben pagar los usuarios de transporte aéreo en México; para vuelos nacionales pasa de 23.20 dólares a 23.79 dólares y para vuelos internacionales pasa de 44.07 dólares a 45.18 dólares. Agencias