López Obrador da Ultimátum a Funcionarios: Transparentan sus Bienes o se Quedan sin Trabajo

CDMX.- Todos los funcionarios públicos del gobierno federal deberán transparentar sus bienes y los de sus familiares cercanos si quieren seguir trabajando en la administración pública, advirtió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto, este viernes López Obrador presentará de manera pública su declaración patrimonial y afirmó que todos sus colaboradores harán lo mismo.

“Todo servidor público tiene que dar a conocer sus bienes y el que no los dé a conocer, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.

De acuerdo con la legislación, hay la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan mantener en reserva su declaración patrimonial por motivos de seguridad.

Pero en el actual gobierno federal no será así, “por cuestiones de índole moral”, dijo. “Todos tenemos que dar a conocer los bienes, porque transparencia es transparencia”.

En ese sentido, se ha comprometido a transparentar toda la información y las decisiones de su gobierno con el fin de cerrarle el paso a la corrupción.

“Me patea el hígado saber que organismos como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción”, dijo. “Pero eso se acabó, me canso ganso”.

Aunque decidido a combatir la corrupción en su gobierno, López Obrador insistió en dejar atrás los casos del pasado, en el marco de la política que ha llamado de “punto final” o “punto y aparte”.

“Soy partidario –dijo– de mirar hacia adelante para no entramparse con responsabilizar a chivos expiatorios, porque si se trata de enjuiciar, vamos a agarrar a los de arriba”.

En su lista incluyó a los expresidentes de PRI y PAN: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“¿Se trata de enjuiciar? Vamos a agarrar a los de arriba, a ver: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, o vamos hacia adelante”, dijo.

Por lo pronto, la secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda firmaron hoy un convenio para investigar y combatir la corrupción en la administración pública.

El convenio “permitirá fortalecer jurídicamente, bajo los principios de legalidad y transparencia, las investigaciones por actos indebidos de los servidores públicos”, indicó la SFP en un comunicado.

Estos pueden ser tanto hechos de corrupción en contrataciones públicas como tráfico de influencias o el desvío de recursos públicos, entre otras modalidades de “infracciones graves” a la ley, detalló.

Con este convenio ambas instituciones pretenden establecer un plan de actuación basado en el intercambio de información para aclarar posibles incumplimientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que es necesario el “perfeccionamiento de las herramientas” contra la corrupción, ya que esta “se ha sofisticado en mecanismos innovadores que rebasan las tradicionales indagaciones”.

De acuerdo con cifras de la dependencia, la corrupción significa para las arcas públicas hasta 500.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares) al año. Agencias