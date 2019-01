Fiscalía Cita a Comparecer a Rosario Vázquez Exsíndico de Tapachula y Líder de Ambulantes

Rosario Vázquez, señalada de impulsar el ambulantaje en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero.- La Fiscalía General de Justicia del Estado llamó a comparecer a Rosario Vázquez Hernández, quien hasta hace tres meses ocupara el cargo de Síndico en el Ayuntamiento de Tapachula.

La exfuncionaria tenía que presentarse a las 18:00 horas de este viernes en las instalaciones de esa dependencia, con sede en el sur de la ciudad, según el citatorio firmado por la fiscal del Ministerio Público Investigador, Annaury Núñez Borges, pero no se presentó ni tampoco llegó su abogado.

El llamado de la autoridad obedece a las acusaciones en contra de Vázquez, contenidas en la Carpeta de Investigación 041/089/18.

La acusada, popularmente conocida como “La Chayito”, en los últimos años fue dos veces Regidora, Diputada local y Síndico Municipal de Tapachula.

En el llamado de la Fiscal, se le advierte a la ex servidora pública que debería presentarse con su abogado defensor y, de lo contrario, como así lo hizo, que se procederá conforme a derecho.

Para ello se puso de referencia a los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 35 y 38 de la Ley de la Fiscalía General del Estado; además del 121 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se cree que este es el primero de tres apercibimientos, antes de que sea requerida a través del uso de la fuerza pública.

Horas antes de ese requerimiento judicial, el alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, encabezó una rueda de prensa en la que aseguró que no solaparía a Rosario Vázquez en el escabroso tema de la proliferación del comercio informal y el cobro ilícito por el uso de suelo en los espacios públicos en la ciudad.

En el acto, el Alcalde acusó a 19 líderes de las organizaciones CTM, CROC, CROM, CNOP, CONFRITE, y COR, de cobrar desde hace varios años el derecho de piso del comercio informal.

Se subrayó que esos líderes están plenamente identificados y han estado coludidos con funcionarios de la anterior administración municipal.

Por ello, aseguró que se van a fincar acciones legales a fin de que se deslinden del control de los ambulantes, y que, paralelamente, seguirán los operativos en contra del comercio informal en la ciudad, luego de que han concluido, dijeron, los procedimientos administrativos de notificación.

Se desconoce si el citatorio judicial en contra de Rosario Vázquez esté relacionado con esas amenazas del Gobierno Municipal, o corresponden a otras denuncias penales en su contra.

Y es que la Exsíndico ha sido señalada durante muchos años de ser una de las principales líderes del comercio informal en Tapachula, pero también del control de los mercados y tianguis en la ciudad, así como de otros espacios públicos, independientemente de obtener cargos gubernamentales, para ella y sus familiares.

Lo ocurrido en las últimas horas con relación al comercio informal en Tapachula, incluye un enfrentamiento entre empresarios y ambulantes, así como otros entre policías y civiles, el estallido de un local con venta de pirotecnia, y los reclamos de diversos representantes de sectores productivos.

Desde que Gurría asumió el cargo, los ambulantes se apoderaron de calles, banquetas, parques, pasillos, mercados, jardineras, bancas, Sendero Peatonal y otros espacios, bajo quién sabe qué acuerdos.

Se cree que detrás de ese desbordamiento en el comercio informal en Tapachula pudiera estar Rosario Vázquez y un grupo de seguidores que los hizo líderes.

El problema ha generado una serie de especulaciones, porque mientras los informales aseguran que pagan oportunamente sus cuotas, que se estima pudieran ser de hasta medio millón de Pesos semanales, el actual Ayuntamiento asegura que esos recursos no llegan a la Tesorería.

Por lo mismo, no se sabe si esos millonarios recursos quedan en los bolsillos del Alcalde, de funcionarios menores, de los líderes o de la propia Rosario Vázquez.

En la anterior administración, los propios funcionarios aseguraban que la proliferación del comercio informal era responsabilidad de Vázquez Hernández, que se aprovechaba del cargo para ello, pero que nadie se atrevía a decirle nada.

En su oportunidad hubo algunas voces que pidieron que se le investigara por un supuesto enriquecimiento ilícito y por la presunta compra de concesiones del transporte en su modalidad de colectivas, pero no se formalizó la denuncia y mucho menos las investigaciones.

Se teme que los señalamientos de Gurría en torno a denunciar penalmente a los líderes y lo concerniente a la Exsíndico, fue solamente de palabra para quitarse un poco de presión por los nulos resultados de su administración.

Hasta la noche de este viernes, las autoridades no tenían conocimiento de alguna demanda de ese tipo. Por ello, se sospecha, que en realidad pudiera haber una complicidad entre las actuales autoridades municipales, los líderes y hasta Rosario Vázquez, en el tema del comercio ambulante.

Para este lunes se tiene programado la reunión entre las partes para tratar el tema. Por su lado, el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, asegura que el evento tiene qué ver con la conclusión de un acuerdo por tres meses que se dio a los informales para regularizar su situación.

Pero, a opinión de algunos ambulantes, lo que se trata es que les quieren imponer nuevas cuotas de hasta el doble de lo que actualmente pagan, sin recibos ni facturas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello