Gobernador de Veracruz Rechaza Presentar su “3 de 3”

* Considera Ilegal la Plataforma.

Veracruz.- El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez anunció que no presentará su declaración “3 de 3”; es decir la patrimonial, de intereses y la fiscal, por considerar que esa plataforma ciudadana no es legal.

“La presento cuando sea legal”, atajó el mandatario estatal, quien desestimó la declaración 3 de 3, la cual forma parte de una iniciativa anticorrupción de la sociedad civil mexicana, impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

De acuerdo con el portal oficial, hasta ahora 958 funcionarios públicos han presentado sus tres declaraciones en la plataforma ciudadana; entre ellos 26 de 32 gobernadores y 65 de dos mil 457 presidentes municipales.

El Ejecutivo Estatal, señaló que al no ser legal dicha plataforma, entonces se abstendrá de presentar sus tres declaraciones: la patrimonial, de intereses y la fiscal.

Y recordó que cuando fue diputado presentó su declaración patrimonial de manera legal, la cual es pública y no ha sufrido modificaciones.

García Jiménez indicó que el problema con la plataforma 3 de 3 es que no hay repercusiones legales a quienes no presentan los informes y minimizó la parte moral y ética de esta página.

“Lo único que lamento que no haya repercusiones legales a quien no la presente en la tres de tres (…) la tres de tres es una cuestión opcional, pero si no la presentas no hay responsabilidad”, manifestó.

El mandatario dijo que sus bienes no aumentaron y que incluso resultó con una deuda de 300 mil pesos luego de que dejó la diputación federal y se dedicó a su candidatura a gobernador.

“No tengo carro propio porque tuve accidente, solo me pagaron el seguro; no tengo casa, tengo un terreno y las tres cuentas bancarias en Bancomer, Banorte y Banamex tienen alrededor de diez mil pesos y no tengo conflicto de intereses”, insistió. Sun