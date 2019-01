Se Enfrentan Policías y Presuntos Militares Luego de un Asalto en Mapastepec

* Resultan Tres Heridos y Dos Detenidos.

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero.- Dos presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron asegurados en la mañana de este viernes, luego de un enfrentamiento a balazos con policías municipales y estatales en la cabecera municipal de Mapastepec, que ha dejado como saldo hasta el momento, a tres heridos por arma de fuego y dos detenidos.

Los primeros informes señalan que los supuestos policías militares en activo de la Ciudad de México, se presentaron alrededor de las 08:30 horas a la Financiera Pardos y Asociados, ubicada en la 24 Calle Poniente, esquina con la Segunda Avenida sur de ese municipio.

Se dijo que, armados con pistolas, amagaron al gerente y a los empleados de esa empresa para exigirles que entregaran el dinero que -se cree- pudiera ser de alrededor de 600 mil Pesos; luego se dieron a la fuga, corriendo por la calle.

Las víctimas solicitaron la intervención de las autoridades y por ello se activó la alerta de seguridad. Los primeros que vieron a los señalados fueron los municipales, cerca de las instalaciones del DIF, donde los interceptaron.

Sin embargo, señalaron que fueron recibidos a balazos, pero que no pudieron repeler la agresión en virtud de que no cuentan con armas de fuego.

A la persecución se incorporaron elementos de la Policía Estatal Sectorial, quienes respondieron a la agresión armada a la que estaban siendo sometidos los municipales.

Derivado de ello, el comandante de la Policía Estatal, Alexis Cigarroa, fue herido en la cara. El proyectil entró por uno de sus ojos y salió en el oído. Su estado de salud es reportado como grave.

Mientras que el policía municipal, Sinar Espinoza, también recibió un impacto de bala, y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Al verse copados, los delincuentes trataron de robarse un vehículo, pero, para su mala fortuna, el conductor de la unidad también iba armado y, con ello, evitó que lo despojaran.

Ante esa situación, corrieron entre matorrales y patios baldíos para tratar de evadir a los uniformados y, de esa manera, lograron llegar hasta Libramiento Oriente, donde de nueva cuenta se enfrentaron a balazos con las autoridades.

Para ese entonces ya se habían integrado también policías ministeriales. En la trifulca resultó herido uno de los supuestos militares en su pie izquierdo y, por lo mismo, fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Su compañero también fue detenido y remitido ante el Agente del Ministerio Público para que se deslinden las responsabilidades y se abra una carpeta de investigación.

Se informó que los detenidos se identificaron como Bertín “N”, de 25 años de edad, quien presuntamente tiene siete años de Policía Militar en el Campo No 1, en la Ciudad de México; mientras que el otro, Mariano “N”, de la misma edad, con cuatro años en el cargo en la Primer Brigada del Primer Batallón, también en la capital del país.

Se cree que los dos detenidos recién habían llegado a esa comunidad con fines de descanso y que retornarían a sus obligaciones el último de este mes.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades civiles y militares den a conocer la versión oficial de lo ocurrido y, de confirmar los hechos, las sanciones que podrían alcanzar los indiciados.