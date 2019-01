Cafetaleros 0 Potros de la UAEM 1

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros de Tapachula cayó anoche con la mínima de 1-0 ante Los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, en duelo de la Primera Jornada, del torneo de clausura de la Liga de Ascenso MX, donde se contó con una regular entrada de sus fieles seguidores.

Los Potros aprovecharon la oportunidad que tuvieron en ese primer tiempo para llevarse una victoria con marcador mínimo. Y aunque los de Tapachula buscaron cómo emparejar los cartones, no pudieron sacar ventaja de locales y terminaron cayendo 1-0.

Desde el toque del árbitro central las acciones del partido iniciaron con buen ritmo, pues al minuto 6, Cristian Paul Haro se coló por la derecha y su centro raso fue interceptado por Christian “Hobbit” Bermúdez, quien no pudo rematar a gusto porque la defensa de Potros estuvo lista para bloquear el disparo y enviarlo a tiro esquina.

En el minuto 20, Alexis Ochoa, del conjunto visitante, sacó un disparo que salió pegado al poste a la derecha del portero Carlos López.

Los elementos de Potros no dejaron de insistir pues en el minuto 28, un tiro esquina de Jorge Echeverría lo hizo de manera directa a la portería, con fuerza, pero el portero Carlos López logró rechazar el peligro al centro del área.

Debido a esa insistencia fue al 34′ cuando llegó la anotación de Potros. Jorge Echavarría recibió un balón por el centro del área y disparó con fuerza. El tiro pegó en el travesaño por el lado derecho y se coló a las redes.

La respuesta del cuadro local no tardó, pues al minuto 42 pudo empatar Cafetaleros cuando Rafael Lima, “Rafinha”, desbordó por la banda derecha y cuando se coló al área recibió un fuerte empujón que lo sacó del terreno de juego, sin embargo, el árbitro no concedió el penal.

En el segundo tiempo la escuadra de Cafetaleros buscaba con ansias el empate, pero los remates de Alejandro Quintana y demás compañeros no encontraron el fondo del arco de sus adversarios.

Fue así como transcurrieron los minutos hasta que el árbitro Luis Adrián Vielmas decretó el final del juego, cayendo de esta manera el cuadro local en el arranque de este torneo. La alineaciones del juego estuvieron de esta manera:

Por Cafetaleros: 12, Carlos López. 17, Paul Haro. 14, Rolando González. 4, Oliver Ortiz. 2, Hugo Rodríguez. 5, Fabio Vázquez. 6, Néstor Olguín. 7, Bruno Tiago. 8, Rafinha. 10, “Hobbit” Bermúdez, y 11, Adrián Marín.

Por UAEM: 12, Alejandro Vences. 2, Orlando Rincón. 5, Rodrigo Bronzatti. 11, Dante Osorio. 15, Daniel Hernández. 16, José Manica. 17, Arturo Tapia. 20, Dieter Vargas. 21, Jorge Echevarría. 27, Alexis Ochoa. 28, Moisés Velasco. EL ORBE/Nelson Bautista