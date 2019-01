CANACO Solicita Limpia de Ambulantes, Cantinas, Transporte Colectivo y Prostitución en Tapachula

Carlos Murillo Pérez, el declarante.

* EL ORGANISMO EMPRESARIAL INSTA A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, QUE INTERVENGA PARA ELIMINAR ESOS FLAGELOS QUE CAUSAN PÉRDIDAS AL COMERCIO ESTABLECIDO.

* SE DEBE APLICAR LA LEY A LOS LÍDERES QUE FOMENTAN EL AMBULANTAJE.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur), que preside Carlos Murillo Pérez, se pronunció a favor de la limpia de comercio informal que lleva a cabo el Ayuntamiento de Tapachula.

“Estamos a favor de que la actual administración intervenga sobre el desalojo del comercio informal en el centro de la ciudad, toda vez que durante todo este tiempo que han permanecido en la vía pública, han afectado severamente al comercio organizado que ha tenido drástica baja en sus ventas”, agregó.

Justamente en el mes de Diciembre y fin de año, cuando los comerciantes esperan la recuperación en sus bajas ventas, se les dificulta porque la competencia desleal mantiene en su poder las calles y banquetas del primer cuadro de la ciudad y las personas ya no acuden a realizar sus compras porque no pueden caminar con libertad, afirmó.

Con la intervención del Ayuntamiento esperan que la recuperación en estos últimos días de la cuesta de Enero ya no sea tan difícil para el comercio organizado, y se pronunció porque ésta limpia de calles sea de manera permanente, y ya no se permita regresar al comercio informal.

“Estamos confiados en que las autoridades van a poner orden porque es una competencia desleal con todo el comercio organizado; y con respecto a los 19 líderes que están involucrados, como organización de comerciantes exigimos que les apliquen la ley para que no sigan ocasionando graves daños a la economía del comercio establecido que paga impuestos y genera empleos”, señaló.

Deben Reubicar Cantinas,

Prostitución y Transporte Urbano.

Más adelante señaló que esto que se está haciendo con el desalojo de los ambulantes sean un parteaguas para que se recupere el centro de la ciudad como una fuente económica, y dijo que están dispuestos a colaborar con las autoridades locales para impulsar este proyecto en el que también exista seguridad cuando la gente llegue a realizar sus compras, para que se reactive la economía local.

“Es necesario que nuestras autoridades sepan que nosotros, los comerciantes, estamos dispuestos a hacer lo necesario y que el centro sea nuevamente nuestro máximo sitio de compras, donde además se deben hacer eventos deportivos y culturales, y quitar la prostitución, la inseguridad, el transporte y las cantinas que están alrededor del centro, que se haga una buena limpia con un programa estructural para que el centro vuelva a florecer”, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González