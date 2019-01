Hubo Complicidad en Pemex con Huachicoleros: AMLO

Tijuana, Baja California.- En medio desabasto de gasolina en algunas entidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se va a deja vencer por los intereses creados en torno al robo de combustible porque en su Gobierno se impondrá la ley.

“Están ahí presionando, pensando que nos van a vencer. Que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia”, afirmó el mandatario durante la presentación del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte en esta ciudad.

El presidente López Obrador cuestionó: ¿Cómo va a ser huachicoleo si estamos hablando que hace 30 días, se robaban más de mil pipas diarias, de 15 mil litros cada pipa?

“¿Cómo distribuyen toda esa gasolina robada? Pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex, y eso es lo que estamos corrigiendo. Hace dos días, de robarse mil 100 pipas, logramos que bajara a 36 pipas”.

Expresó que en el peor de los casos si su Gobierno logra que no se roben los 60 mil millones que se registraban en las pasadas administraciones, “si logramos reducir a 10 mil, ya estamos ahorrando 50 mil millones”.

Dicha cantidad de recursos es la que estiman los más opuestos al programa, que se van a dejar de recaudar por el plan de apoyo a la zona fronteriza, dijo.

“Los que no ven con buenos ojos este programa dicen: ‘Se va a caer la recaudación, van a dejar de recaudar 50 mil millones’, lo que vamos a ahorrarnos, estoy seguro, por terminar con el robo de combustibles”, señaló. Sun