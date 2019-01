Confirma SEGOB: Viene Otra Gran Caravana de Migrantes Hacia Chiapas

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero.- Tal y como ya lo dio a conocer oportunamente el rotativo EL ORBE, este lunes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que el Gobierno de México tiene conocimiento de que una nueva caravana de migrantes provenientes de Centroamérica llegará al país a mediados de este mes.

En el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebrada en la capital del país, informó que las autoridades se están preparando para que el ingreso de miles de migrantes sea ordenado y “sin portazos”.

Tener una política migratoria sin control ha derivado en casos como el de San Fernando, Tamaulipas, dijo, donde se encontraron los cadáveres de 72 migrantes.

“Estamos ya tomando las medidas necesarias para el ingreso seguro y ordenado de esta caravana; desde luego, hay líderes en esta caravana que están manejando y tratando de dar un portazo aquí en nuestro país, pero no se permitirá que no sea ordenado su ingreso, controlado y regulado por las leyes mexicanas”, insistió.

“Queremos una migración ordenada, no deportaciones masivas. Una deportación cuando no ingresen en esta forma (ordenada) las personas. Su ingreso podrá ser de manera inmediata o hasta dentro de 72 horas si se requiere mayor información de un migrante en específico”, apuntó.

Según la Secretaria, desde Octubre pasado, México ha sido punto de cruce de al menos 10 mil migrantes que llegaron provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

En los últimos tres meses de 2018, al menos cinco caravanas de migrantes centroamericanos ingresaron ilegalmente a México en busca de llegar a los Estados Unidos.

Apenas unas horas después de haber iniciado el 2019, EL ORBE llevó a la opinión pública que se estaba convocando a conformar una nueva caravana de migrantes centroamericanos hacia territorio mexicano, aunque en esta ocasión se prevé que será más mucho grande y fuerte que las anteriores.

De acuerdo a los primeros datos que se tienen, este nuevo éxodo no planea atravesar todo el territorio nacional para intentar entrar de alguna forma a los Estados Unidos, sino más bien aprovechar los ofrecimientos del Gobierno Federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador, como visas, fuentes de empleo y apoyo a través de diversos programas gubernamentales.

La meta de esa caravana sería, entonces, quedarse a radicar en algún municipio de Chiapas, buscar empleo, vivienda e integrarse a la sociedad.

De concretarse el llamado, la nueva caravana, de posiblemente más de 20 mil integrantes, podría estar partiendo de Centroamérica a mediados de este mes, para que los empleen en México y los incluyan en la lista de los obreros que se requerirán en la construcción del tren maya.

El contingente buscaría llegar a Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, ambos municipios en Chiapas, para que sean atendidos en refugios temporales con manutención del Gobierno, en espera de que sean contratados por el Gobierno Federal, lo cual podría requerir de al menos un año.

Sin embargo, en un pliego petitorio que están armando para entregar al Gobierno Federal a su llegada a territorio nacional, legal o ilegalmente, está el que les otorguen visas de trabajo, créditos para la vivienda (Infonavit), servicio médico (IMSS), becas, educación para jóvenes y menores de edad, apoyo para la alimentación y otros apoyos gubernamentales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello