Gerardo “Tata” Martino Nuevo Técnico del Tri

Ciudad de México; 7 de Enero.- En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), fue presentado el argentino Gerardo “Tata” Martino como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana para el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Junto a Yon de Luisa, presidente de la Femexfut y Guillermo Cantú, director general, el nuevo estratega del Tri habló ante los medios de comunicación tras ser nombrado el responsable desde el banquillo para la Selección Mexicana.

“Para llegar a esta decisión lo hicimos en forma estructurada, con 24 entrevistas en diferentes países. Guillermo Cantú fue quien decidió pero la responsabilidad es mía”, expresó Yon de Luisa.

Sobre el cambio generacional en el cuadro nacional, el “Tata” mencionó: “El cambio generacional no se hace de un plumazo. Un jugador hoy de 30 años en cuatro años quizá no esté, pero el cambio ya comenzó”.

Martino buscará realizar trabajo constante con los jugadores de la Liga MX: “Quiero hacer microciclos de dos o tres días en semana consecutivas con jugadores locales con un amistoso al final. Pero para eso hay que hablar con entrenadores y con presidentes de clubes… Pero no nos meteremos con los clubes cuando tengan competiciones importantes”, sentenció. Sun