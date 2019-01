Sector Empresarial Exigen al Ayuntamiento Atención Integral a Problemas de Tapachula

*AMBULANTES, CANTINAS, PROSTITUCIÓN, BACHEO DE CALLES, BASURA, INSEGURIDAD, CASINOS, ENTRE OTROS.

Tapachula.- Los diferentes sectores productivos de la ciudad de Tapachula coinciden en que urge una “atención integral” para atender los diferentes problemas que asfixian la actividad comercial y empresarial del centro de la ciudad, en donde existe un común denominador, “hay corrupción y componenda por parte de autoridades municipales”.

A casi cien días de que tomó posesión el actual Gobierno Municipal de Tapachula que preside Oscar Gurría, emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y que había representado una esperanza de cambio, la realidad salta a la vista, ya que todos los problemas como el ambulantaje, la inseguridad, la falta de recolección de basura, la proliferación de cantinas y prostitución, se han ido saliendo de control.

Y es que la herencia de todo este desorden, la dejó el expresidente municipal Neftalí Del Toro Guzmán, quien ha sido duramente cuestionado y acusado de diversos actos de corrupción, que a la fecha siguen impunes. El problema es que todos los temas en mención no solo siguen, si no que se han incrementado, representando un riesgo para la población tapachulteca.

La Detonación del Problema

La detonación de la problemática en el centro de la ciudad, provocando que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se preocuparan por atender el desmedido crecimiento del ambulantaje, fue el repentino estallido de un puesto ambulante que comercializaba pirotecnia en pleno centro de la ciudad, sin ningún control y medidas de seguridad, lo cual causó un enfrentamiento entre ambulantes y comerciantes establecidos a finales del pasado mes de Diciembre.

En esa ocasión uno de los comerciantes establecidos fue agredido y días después la SEDENA, Marina Armada de México; Policía Federal, Estatal y Municipal, Protección Civil entre otras corporaciones, realizaron operativos para limpiar el centro de comerciantes ambulantes, y decomisaron grandes cantidades de juegos pirotécnicos y artefactos con pólvora.

Acto seguido, la Policía Municipal continuó con los operativos, desalojando a los ambulantes que se encontraban en la explanada del parque central “Miguel Hidalgo” y banquetas de los alrededores.

Sin embargo, el problema del ambulantaje continúa en diferentes zonas del centro de la ciudad de Tapachula. Al igual que otra diversidad de problemas que no han sido atendidos, como la proliferación de cantinas y la prostitución.

Respaldo del Comercio Establecido

Los representantes de los diferentes sectores comerciales establecidos, entre ellos el dirigente de CANACO y Servicios Turísticos, Carlos Murillo Pérez ha manifestado su respaldo para que los miles de comerciantes ambulantes que existen en la ciudad se han reubicado por parte de las autoridades del Ayuntamiento, y que los operativos de vigilancia en el centro continúen.

Así como ha reconocido que es importante que para ello participen autoridades de los tres niveles de Gobierno, y que cada autoridad actúe en el ámbito de su competencia.

La Postura del Ambulantaje

Mientras tanto, dirigentes del comercio ambulante exigen a las autoridades municipales que respeten los acuerdos que mantenían con ellos.

Asegurando que sí pagan una cuota a supuestos Inspectores de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tapachula, para que puedan vender en la vía pública.

Además, aseguran que “no son delincuentes” y tienen derecho al trabajo, y piden que los comerciantes ambulantes retirados del centro de la ciudad por la fuerza pública, sean reubicados en otros espacios.

FGE Cita a Líder del Ambulantaje

Derivado de la detonación de toda esta problemática, la Fiscalía General del Estado envió un primer citatorio en días pasados a Rosario Vázquez Hernández, mejor conocida como “La Chayito”, al ser una de las presuntas causantes de la proliferación del comercio ambulante en el centro de la ciudad en los últimos dos sexenios.

Así como se le señala de tener a todo un equipo de personas que son las que supuestamente cobran el derecho de piso a una buena parte del comercio informal.

Aparte de que, supuestamente, tiene personal incrustado en la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tapachula, y por lo cual muchos funcionarios municipales podrían también estar inmiscuidos en una gigantesca red de corrupción, fraude y robo.

Según algunos datos extraoficiales, son millones de Pesos los que se recaudan de manera mensual, producto de la venta de espacios de la vía pública para el comercio ambulante.

Mesa de Trabajo Interinstitucional

Ante todo este escenario, urge que se genere una mesa de trabajo interinstitucional donde participen autoridades de los tres niveles de Gobierno, la cual debería de estar encabezada por la Subsecretaría de Gobierno del Estado de la región, la cual hasta la fecha no se sabe cómo viene operando para atender los diferentes problemas sociales de Tapachula.

El objetivo principal de las autoridades de los tres niveles de Gobierno debería ser atender de manera integral la problemática que existe en el centro de la ciudad, como el comercio ambulante, prostitución, inseguridad, proliferación de cantinas, la falta de recolección de basura, entro otros temas.

EL ORBE/Mesa de Redacción